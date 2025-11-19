AUTOS
Toyota Yaris Cross estreia tecnologia e pré-venda imediata; veja preço
Novidades da montadora japonesa foram reveladas no Salão do Automóvel
Por Daniel Genonadio* e Gustavo Zambianco
A Toyota aproveitou o Salão do Automóvel de São Paulo para realizar o lançamento oficial, nesta quarta-feira, 19, de dois modelos aguardados no mercado nacional: o novo Yaris Cross, um b-SUV de entrada, e o esportivo GR Yaris.
A principal novidade é a estreia da tecnologia híbrida flex full com o Yaris Cross, um sistema que combina motorização elétrica e etanol/gasolina.
O modelo oferece dois conjuntos propulsores, conforme apresentado pela marca. A motorização híbrida é composta por um motor 1.5l ciclo atkinson com injeção direta e dois motores elétricos, totalizando 111 cv de potência combinada.
Um dos principais destaques do B-SUV é sua eficiência: a versão híbrida flex alcança um consumo de até 17,9 km/l na cidade, sem depender de infraestrutura externa de recarga. A eficiência se traduz em baixas emissões e em benefícios ao proprietário, como a possibilidade de isenção de rodízio e IPVA (parcial ou total), reduzindo o custo total de propriedade.
Preços e Pré-venda
A pré-venda do Yaris Cross iniciou-se instantaneamente, nesta quarta-feira (19 de novembro), com condições especiais para um lote inicial de 8.500 unidades.
Os preços de pré-venda divulgados são:
- XRE: R$ 161.390;
- XRE hybrid: R$ 172.390;
- XRX: R$ 178.990;
- XRX hybrid: R$ 189.990.
Motorização
As opções de entrada são equipadas com um motor 1.5 aspirado flex de quatro cilindros com injeção direta de combustível, entregando até 122 cavalos de potência e seu câmbio é automático, CVT que simula sete marchas. Já a variante híbrida possui um motor 1.5 aspirado flex, que somado com o motor elétrico proporciona 111 cavalos.
Chegada do GR Yaris
Junto ao B-SUV, a Toyota confirmou a chegada inédita do GR Yaris, seu modelo de alta performance. O esportivo começará a ser vendido no brasil a partir de abril de 2026 em duas opções de transmissão: manual e automática.
Sob seu capô, o Toyota GR Yaris possui um motor 1.6 turbo tricilíndrico e que entrega 300 cavalos e 40,7 kgfm de torque.
O Yaris Cross e o GR Yaris estarão expostos no estande da Toyota no Salão do Automóvel de São Paulo, entre 22 e 29 de novembro.
*Jornalista viajou ao Salão do Automóvel a convite da Anfavea
