Primeiro híbrido da parceria Renault-Geely é anunciado no Salão do Automóvel; veja detalhes

A parceria da Geely, gigante de carros elétricos e híbridos, com a Renault resultará no lançamento do primeiro carro da marca chinesa produzido no Brasil. Foi anunciado em primeira mão no Salão do Automóvel 2025, que acontece em São Paulo, que esse modelo será o Geely EX5 EM-I.

O Geely EX5 EM-I é um SUV médio que se destaca no mercado de eletrificados por sua avançada tecnologia híbrida plug-in (PHEV) de alta eficiência e autonomia. A sigla "EM-I" refere-se ao sistema de transmissão e motorização otimizado para o consumo.

Conjunto híbrido e desempenho

O coração do EX5 EM-i é seu sistema híbrido plug-in (PHEV), projetado para oferecer potência com extrema economia de combustível.

Motorização

Motor a combustão : 1.5 a gasolina (ou flex, dependendo do mercado), atuando em sinergia com o motor elétrico.

: 1.5 a gasolina (ou flex, dependendo do mercado), atuando em sinergia com o motor elétrico. Motor elétrico : integrado ao sistema de transmissão, oferecendo alto torque imediato.

: integrado ao sistema de transmissão, oferecendo alto torque imediato. Potência combinada estimada: aproximadamente 259 cavalos (cv).

combinada estimada: aproximadamente 259 cavalos (cv). Transmissão : 1DHT (Dedicated Hybrid Transmission) — uma caixa de marchas otimizada e desenvolvida especificamente para veículos híbridos, que garante trocas suaves e máxima eficiência energética.

Bateria e autonomia

Um dos maiores diferenciais do EX5 EM-i é sua bateria de grande capacidade para um PHEV, oferecendo uma autonomia puramente elétrica que rivaliza com alguns veículos 100% elétricos.

Capacidade da Bateria

Autonomia elétrica (estimada): Pode alcançar de 130 km a 200 km em modo 100% elétrico (dependendo da versão e ciclo de medição), permitindo que a maioria dos deslocamentos urbanos diários seja feita sem consumir combustível.

(estimada): Pode alcançar de 130 km a 200 km em modo 100% elétrico (dependendo da versão e ciclo de medição), permitindo que a maioria dos deslocamentos urbanos diários seja feita sem consumir combustível. Recarga rápida DC : suporte à recarga rápida, permitindo que a bateria seja carregada de 30% a 80% em menos de 20 minutos.

: suporte à recarga rápida, permitindo que a bateria seja carregada de 30% a 80% em menos de 20 minutos. Recarga AC : carga completa em corrente alternada (casa ou posto) em cerca de 3,1 horas.

Dimensões e estrutura

O EX5 EM-i é um SUV de porte médio , utilizando uma plataforma moderna que privilegia o espaço interno e a segurança.

, utilizando uma plataforma moderna que privilegia o espaço interno e a segurança. Plataforma : GEA (Geely Electric Architecture), uma arquitetura modular que suporta eletrificação.

: GEA (Geely Electric Architecture), uma arquitetura modular que suporta eletrificação. Comprimento : cerca de 4,70 metros.

: cerca de 4,70 metros. Entre-eixos : 2,75 metros, o que resulta em um dos maiores espaços para os passageiros do banco traseiro no segmento.

: 2,75 metros, o que resulta em um dos maiores espaços para os passageiros do banco traseiro no segmento. Porta-malas : aproximadamente 461 litros.

Tecnologia

O modelo é recheado de tecnologia, tanto em segurança quanto em conectividade.

Conectividade : tela multimídia de alta resolução (possivelmente 15,4 polegadas) com o sistema Flyme Auto.

: tela multimídia de alta resolução (possivelmente 15,4 polegadas) com o sistema Flyme Auto. Segurança (ADAS): pacote robusto de Assistentes de Direção, incluindo Piloto Automático Adaptativo (ACC), Frenagem Automática de Emergência (AEB), Assistente de Permanência em Faixa (LKA) e Visão 360° Panorâmica.

Primeiro carro da Geely a ser produzido no Brasil, o EX5 EM-I começará a ser vendido no Brasil no primeiro semestre de 2026, ainda como importação. Já a fabricação local será iniciada em 2026, no Complexo Ayrton Senna, no Paraná. A fábrica, que já produz modelos como Kwid e Kardian, passará a produzir o SUV híbrido.

Para chegar ao Brasil na tentativa de dominar o mercado de SUV elétricos, a Geely comprou 26,5% da Renault no Brasil, se tornando acionista minoritário. O projeto de expansão prevê ainda a abertura de novas concessionárias espalhadas pelo país.

No momento, a Geely já vende no Brasil o EX3, um SUV do segmento C 100% elétrico. Além disso, iniciou neste mês a venda do EX2, carro elétrico de sucesso na China e pensado para vida urbana. A venda dos modelos só é possível após união com a Renault.