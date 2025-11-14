Os 18 carros inéditos que serão lançados no Salão do Automóvel 2025

cada um dos 18 lançamentos traz novidades que prometem mudar o jeito de dirigir no Brasil - Foto: Divulgação

Está tudo pronto para a 31ª edição do Salão Intenacional do Automóvel. Entre 22 e 30 de novembro o Distrito Anhembi, em São Paulo, as principais montadoras, cerca de 23, irão exibir vários veículos – de reestilizações a modelos inéditos e até um conceito ainda sob sigilo.

A organização espera que 700 mil pessoas passem pelos corredores da feira, que volta ao calendário depois de um hiato de sete anos. Além de explorar experiências imersivas, o Salão do Automóvel oferece cerca de 5 mil test-drives para o público.

Segundo informações do Autoesporte, cada um dos 18 lançamentos já divulgados traz novidades que prometem mudar o jeito de dirigir no Brasil. Confira, em detalhes, o que cada marca preparou:

Os 18 carros revelados

BYD Song Pro

BYD Song Pro reestilizado | Foto: Divulgação

O SUV médio da BYD chega ao Salão com a cara da nova “Dragon Face”. A frente recebeu faróis finos ligados por uma barra cromada, novo para‑choque, grade inferior redesenhada e entradas de ar revisadas. Além da estética, o modelo ganha a versão flex do sistema híbrido plug‑in DM‑i, que combina o motor 1.5 com energia elétrica e aceita gasolina ou etanol.

Caoa Changan Uni‑T

Caoa Changan Uni‑T | Foto: Divulgação

A chinesa Changan, parceira da Caoa, apresenta seu primeiro SUV no Brasil. O Uni‑T tem 4,51 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1,56 m de altura e entre‑eixos de 2,71 m. Na pista, o motor 1.5 turbo entrega 191 cv e 30,5 kgfm, acoplado a uma transmissão de dupla embreagem com sete velocidades.

Caoa Changan CS75

Caoa Changan CS75 | Foto: Jair Mendonça Jr

Também da Changan, o CS75 chega em sua terceira geração. Com 4,77 m de comprimento, 1,91 m de largura, 1,69 m de altura e 2,80 m de entre‑eixos, o SUV traz o mesmo motor 1.5 turbo do Uni‑T, podendo vir com câmbio DCT ou automático de oito marchas.

Caoa Chery Tiggo 9

Caoa Chery Tiggo 9 | Foto: Divulgação

O maior da família Tiggo chega ao país como um híbrido plug‑in. O motor 2.0 turbo, que atua no eixo dianteiro, soma 238 cv, enquanto um elétrico 3DHT de 224 cv fica na traseira. Juntos, entregam 366 cv e 40,8 kgfm. A autonomia WLTP chega a 1.400 km, graças a um consumo de 19,2 km/l.

Caoa Chery Tiggo 5X

Caoa Chery Tiggo 5X | Foto: Divulgação

O compacto da linha Tiggo ganha reestilização inspirada no Tiggo 7. Faróis mais afilados, grade mais larga e para‑choque harmonizado com o conjunto. Dentro, painel de 10,25 polegadas unindo tela de instrumentos e infotainment. As opções de propulsão permanecem as mesmas: combustão e híbrida.

Denza B5

Denza B5 | Foto: Jair Mendonça Jr

Com quase 5 m de comprimento, 1,97 m de largura, 1,92 m de altura e 2,80 m de entre‑eixos, o B5 tem a mesma base da picape BYD Shark. O conjunto híbrido plug‑in DMO usa motor 1.5 turbo a gasolina e dois elétricos, totalizando 686 cv e 77,5 kgfm. A tração é 4×4, com diferentes modos de condução.

Denza Z9 GT

Denza Z9 GT | Foto: Divulgação

A perua de luxo da Denza mede 5,23 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,50 m de altura e 3,13 m de entre‑eixos. Equipado com a plataforma e‑Platform 3.0 Evo, combina três motores elétricos que rendem 965 cv e 97 kgfm, permitindo 0‑100 km/h em 3,4 s e 630 km de alcance no padrão CLTC.

Fiat – conceito

Fiat – conceito | Foto: Divulgação

A Fiat reserva um carro‑conceito ainda sob sigilo, prometendo revelar a nova identidade visual da marca. O estudo deve antecipar a estética da próxima geração de veículos da montadora, incluindo hatch, SUV compacto, SUV cupê e picape pequena.

Fiat 600e

Fiat 600e | Foto: Divulgação

A versão elétrica do 600 chega ao Salão, inclusive na versão esportiva Abarth 600e Scorpionissima. O motor síncrono entrega 281 cv e 35,2 kgfm, levando o hatch de 0 a 100 km/h em 5,8 s. Produzido na Polônia, compartilha a plataforma CMP com outros modelos do grupo Stellantis.

GAC GS3

GAC GS3 | Foto: Divulgação

O SUV compacto da GAC chega ao Brasil com motor 1.5 turbo de 177 cv e 27,5 kgfm, ligado a câmbio DCT de sete velocidades. O preço estimado fica entre R$ 140 mil e R$ 160 mil, com duas versões previstas.

GAC Aion UT

GAC Aion UT | Foto: Divulgação

Elétrico puro, o Aion UT tem 4,27 m de comprimento e 2,75 m de entre‑eixos, o maior da categoria. A bateria de 44,1 kWh garante cerca de 330 km de autonomia segundo o Inmetro. Chega às lojas em março.

GWM Haval H6 flex

GWM Haval H6 flex | Foto: Divulgação

O Haval H6 ganha facelift com grade ainda maior, para‑choque redesenhado e faróis de LED com 54 lâmpadas. O motor 1.5 turbo, agora flex, entrega 150 cv e 23,4 kgfm, com leve ganho de potência ao usar etanol. Produzido em Iracemápolis (SP).

Kia Sportage reestilizado

A nova cara do Sportage inclui faróis com assinatura luminosa mais vertical, grade retangular e rodas renovadas. O interior ganha painel e infotainment atualizados, além de volante redesenhado. Mantém o híbrido leve de 48 V e motor 1.6 turbo de 178 cv, com consumo de 12,5 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada.

MG 4

MG 4 | Foto: Divulgação

O hatch médio da MG traz a versão XPower, com dois motores elétricos que somam 435 cv e 61,2 kgfm, tração integral e 0‑100 km/h em 3,8 s. O visual foi reestilizado para o mercado brasileiro.

MG S5

MG S5 | Foto: Divulgação

SUV médio com porte semelhante ao Jeep Compass, o S5 tem motor elétrico de 205 cv e 35,7 kgfm, tração traseira e aceleração de 0‑100 km/h em 6,3 s. Autonomia de 351 km (Inmetro).

Peugeot e‑208 GTi

O hatch esportivo elétrico entrega 280 cv e mais de 35 kgfm, 0‑100 km/h em 5,7 s e velocidade máxima limitada a 180 km/h. O design remete ao clássico 205 GTI, com rodas de 18 polegadas e logotipo inspirado no modelo antigo.

Ram Dakota

Ram Dakota | Foto: Divulgação

A picape média da Ram, derivada da Fiat Titano, chega ao Brasil fabricada em Córdoba (Argentina). Equipada com motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm, câmbio automático de oito marchas, tração 4×4 com reduzida e bloqueio de diferencial traseiro. A primeira versão revelada será a Warlock.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross | Foto: Divulgação

O SUV compacto da Toyota chega nas versões XR, XRE e XRX, todas com motor 1.5 flex. As duas versões topo (XRE e XRX) podem vir com sistema híbrido flex, combinando o motor a combustão e um elétrico. O lançamento estava previsto para outubro, mas foi adiado por paralisações na fábrica de Porto Feliz (SP).

Essas são as 18 novidades que já têm detalhes confirmados para o Salão internacional do Automóvel 2025. Com um mix que vai de híbridos a elétricos puros, passando por motores a diesel e conceitos de futuro, a feira promete ser o ponto de encontro das principais tendências do setor no país.

Os visitantes terão a chance de ver de perto o que vai mudar a cara da mobilidade nos próximos anos.



