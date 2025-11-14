Menu
HOME > AUTOS
SÃO PAULO

Os 18 carros inéditos que serão lançados no Salão do Automóvel 2025

31ª edição do maior evento de auto do Brasil retorna este ano após um intervalo de 7 anos e espera atrair 700 mil pessoas

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

14/11/2025 - 15:57 h | Atualizada em 14/11/2025 - 16:23
cada um dos 18 lançamentos traz novidades que prometem mudar o jeito de dirigir no Brasil
cada um dos 18 lançamentos traz novidades que prometem mudar o jeito de dirigir no Brasil -

Está tudo pronto para a 31ª edição do Salão Intenacional do Automóvel. Entre 22 e 30 de novembro o Distrito Anhembi, em São Paulo, as principais montadoras, cerca de 23, irão exibir vários veículos – de reestilizações a modelos inéditos e até um conceito ainda sob sigilo.

A organização espera que 700 mil pessoas passem pelos corredores da feira, que volta ao calendário depois de um hiato de sete anos. Além de explorar experiências imersivas, o Salão do Automóvel oferece cerca de 5 mil test-drives para o público.

Segundo informações do Autoesporte, cada um dos 18 lançamentos já divulgados traz novidades que prometem mudar o jeito de dirigir no Brasil. Confira, em detalhes, o que cada marca preparou:

Os 18 carros revelados

BYD Song Pro

BYD Song Pro reestilizado
BYD Song Pro reestilizado | Foto: Divulgação

O SUV médio da BYD chega ao Salão com a cara da nova “Dragon Face”. A frente recebeu faróis finos ligados por uma barra cromada, novo para‑choque, grade inferior redesenhada e entradas de ar revisadas. Além da estética, o modelo ganha a versão flex do sistema híbrido plug‑in DM‑i, que combina o motor 1.5 com energia elétrica e aceita gasolina ou etanol.

Caoa Changan Uni‑T

Caoa Changan Uni‑T
Caoa Changan Uni‑T | Foto: Divulgação

A chinesa Changan, parceira da Caoa, apresenta seu primeiro SUV no Brasil. O Uni‑T tem 4,51 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1,56 m de altura e entre‑eixos de 2,71 m. Na pista, o motor 1.5 turbo entrega 191 cv e 30,5 kgfm, acoplado a uma transmissão de dupla embreagem com sete velocidades.

Caoa Changan CS75

Caoa Changan CS75
Caoa Changan CS75 | Foto: Jair Mendonça Jr

Também da Changan, o CS75 chega em sua terceira geração. Com 4,77 m de comprimento, 1,91 m de largura, 1,69 m de altura e 2,80 m de entre‑eixos, o SUV traz o mesmo motor 1.5 turbo do Uni‑T, podendo vir com câmbio DCT ou automático de oito marchas.

Caoa Chery Tiggo 9

Caoa Chery Tiggo 9
Caoa Chery Tiggo 9 | Foto: Divulgação

O maior da família Tiggo chega ao país como um híbrido plug‑in. O motor 2.0 turbo, que atua no eixo dianteiro, soma 238 cv, enquanto um elétrico 3DHT de 224 cv fica na traseira. Juntos, entregam 366 cv e 40,8 kgfm. A autonomia WLTP chega a 1.400 km, graças a um consumo de 19,2 km/l.

Caoa Chery Tiggo 5X

Caoa Chery Tiggo 5X
Caoa Chery Tiggo 5X | Foto: Divulgação

O compacto da linha Tiggo ganha reestilização inspirada no Tiggo 7. Faróis mais afilados, grade mais larga e para‑choque harmonizado com o conjunto. Dentro, painel de 10,25 polegadas unindo tela de instrumentos e infotainment. As opções de propulsão permanecem as mesmas: combustão e híbrida.

Denza B5

Denza B5
Denza B5 | Foto: Jair Mendonça Jr

Com quase 5 m de comprimento, 1,97 m de largura, 1,92 m de altura e 2,80 m de entre‑eixos, o B5 tem a mesma base da picape BYD Shark. O conjunto híbrido plug‑in DMO usa motor 1.5 turbo a gasolina e dois elétricos, totalizando 686 cv e 77,5 kgfm. A tração é 4×4, com diferentes modos de condução.

Denza Z9 GT

Denza Z9 GT
Denza Z9 GT | Foto: Divulgação

A perua de luxo da Denza mede 5,23 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,50 m de altura e 3,13 m de entre‑eixos. Equipado com a plataforma e‑Platform 3.0 Evo, combina três motores elétricos que rendem 965 cv e 97 kgfm, permitindo 0‑100 km/h em 3,4 s e 630 km de alcance no padrão CLTC.

Fiat – conceito

Fiat – conceito
Fiat – conceito | Foto: Divulgação

A Fiat reserva um carro‑conceito ainda sob sigilo, prometendo revelar a nova identidade visual da marca. O estudo deve antecipar a estética da próxima geração de veículos da montadora, incluindo hatch, SUV compacto, SUV cupê e picape pequena.

Fiat 600e

Fiat 600e
Fiat 600e | Foto: Divulgação

A versão elétrica do 600 chega ao Salão, inclusive na versão esportiva Abarth 600e Scorpionissima. O motor síncrono entrega 281 cv e 35,2 kgfm, levando o hatch de 0 a 100 km/h em 5,8 s. Produzido na Polônia, compartilha a plataforma CMP com outros modelos do grupo Stellantis.

GAC GS3

GAC GS3
GAC GS3 | Foto: Divulgação

O SUV compacto da GAC chega ao Brasil com motor 1.5 turbo de 177 cv e 27,5 kgfm, ligado a câmbio DCT de sete velocidades. O preço estimado fica entre R$ 140 mil e R$ 160 mil, com duas versões previstas.

GAC Aion UT

GAC Aion UT
GAC Aion UT | Foto: Divulgação

Elétrico puro, o Aion UT tem 4,27 m de comprimento e 2,75 m de entre‑eixos, o maior da categoria. A bateria de 44,1 kWh garante cerca de 330 km de autonomia segundo o Inmetro. Chega às lojas em março.

GWM Haval H6 flex

GWM Haval H6 flex
GWM Haval H6 flex | Foto: Divulgação

O Haval H6 ganha facelift com grade ainda maior, para‑choque redesenhado e faróis de LED com 54 lâmpadas. O motor 1.5 turbo, agora flex, entrega 150 cv e 23,4 kgfm, com leve ganho de potência ao usar etanol. Produzido em Iracemápolis (SP).

Kia Sportage reestilizado


cada um dos 18 lançamentos traz novidades que prometem mudar o jeito de dirigir no Brasil | Foto: Divulgação

A nova cara do Sportage inclui faróis com assinatura luminosa mais vertical, grade retangular e rodas renovadas. O interior ganha painel e infotainment atualizados, além de volante redesenhado. Mantém o híbrido leve de 48 V e motor 1.6 turbo de 178 cv, com consumo de 12,5 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada.

MG 4

MG 4
MG 4 | Foto: Divulgação

O hatch médio da MG traz a versão XPower, com dois motores elétricos que somam 435 cv e 61,2 kgfm, tração integral e 0‑100 km/h em 3,8 s. O visual foi reestilizado para o mercado brasileiro.

MG S5

MG S5
MG S5 | Foto: Divulgação

SUV médio com porte semelhante ao Jeep Compass, o S5 tem motor elétrico de 205 cv e 35,7 kgfm, tração traseira e aceleração de 0‑100 km/h em 6,3 s. Autonomia de 351 km (Inmetro).

Peugeot e‑208 GTi

MG 4
MG 4 | Foto: Divulgação

O hatch esportivo elétrico entrega 280 cv e mais de 35 kgfm, 0‑100 km/h em 5,7 s e velocidade máxima limitada a 180 km/h. O design remete ao clássico 205 GTI, com rodas de 18 polegadas e logotipo inspirado no modelo antigo.

Ram Dakota

Ram Dakota
Ram Dakota | Foto: Divulgação

A picape média da Ram, derivada da Fiat Titano, chega ao Brasil fabricada em Córdoba (Argentina). Equipada com motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm, câmbio automático de oito marchas, tração 4×4 com reduzida e bloqueio de diferencial traseiro. A primeira versão revelada será a Warlock.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross | Foto: Divulgação

O SUV compacto da Toyota chega nas versões XR, XRE e XRX, todas com motor 1.5 flex. As duas versões topo (XRE e XRX) podem vir com sistema híbrido flex, combinando o motor a combustão e um elétrico. O lançamento estava previsto para outubro, mas foi adiado por paralisações na fábrica de Porto Feliz (SP).

Essas são as 18 novidades que já têm detalhes confirmados para o Salão internacional do Automóvel 2025. Com um mix que vai de híbridos a elétricos puros, passando por motores a diesel e conceitos de futuro, a feira promete ser o ponto de encontro das principais tendências do setor no país.

Os visitantes terão a chance de ver de perto o que vai mudar a cara da mobilidade nos próximos anos.

Cobertura

A equipe de reportagem do Grupo A TARDE estará presente na 31ª edição do evento, trazendo informações em tempo real sobre tudo que vai rolar na maior feira de automóveis do país

carro inovação salão do automóvel





