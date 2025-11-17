COPART
Salão do Automóvel terá leilões 100 % online e descontos de até 30 %
Leilões ocorrerão às 15h em dias específicos, com lances em tempo real para interessados de todo o país
Por Jair Mendonça Jr
A Copart, empresa global de compra e venda de veículos, estreia este ano no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontece de 22 a 30 de novembro no Distrito Anhembi.
A novidade desta edição é a realização de leilões automotivos totalmente online, transmitidos ao vivo durante o evento, algo ainda inédito na história do Salão.
No estande, a empresa apresenta seu marketplace completo, oferecendo desde SUVs e utilitários até carros clássicos. Os consumidores podem adquirir veículos com descontos de até 30 % sobre a tabela FIPE, inclusive modelos de luxo, tudo sem sair de casa.
Os leilões ocorrerão às 15h em dias específicos, com temas especiais e lances em tempo real para interessados de todo o país. Um dos destaques da participação é a exposição de um Ford Maverick GT V8 1974 totalmente restaurado.
O clássico, que será vendido apenas nos dias 28, 29 e 30 de novembro, integra a coleção do renomado colecionador Alexandre Badolato, mantenedor do Museu do Dodge em Campinas.
“Trazer os leilões para o Salão é uma forma de aproximar ainda mais o consumidor da experiência de compra, unindo transparência, segurança e tecnologia”, afirmou Adiel Avelar, presidente da Copart Brasil.
