Hyundai traz ao Brasil modelos Ioniq e híbrido que roda 18km/l

Hyundai Ioniq 5 - Foto: Divulgação | Hyundai

Destaque de vendas no Brasil pelos modelos HB20 e Creta, a Hyundai vai trazer ao Brasil os seus carros de maior destaque no restante do mundo já para 2026. As grandes novidades são os carros da linha Ioniq.

O anúncio foi feito pela Hyundai em coletiva de imprensa no Salão do Automóvel 2025, que acontece em São Paulo. Os modelos Palisade, Ioniq 5, Ioniq 9 e Kona serão expostos entre os dias 22 e 29 de novembro durante eo evento no Distrito Anhembi.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ioniq 9

O grande destaque anunciada pela Hyundai foi o Ioniq 9. O SUV totalmente elétrico de três fileiras combina design de ponta e tecnologia inovadora. O modelo é apresentado pela primeira vez na América Latina e está passando por um período de testes aqui no Brasil.

É estimado que a bateria de 110,3 kWh que motoriza o Ioniq 9 ofereça uma autonomia de totalmente elétrica de 620 km e um consumo de energia de 194 Wh/km com rodas de 19 polegadas. Somado a isso, ele consegue recarregar sua bateria de 10% a 80%, em apenas 24 minutos.

O Ioniq 9 possui duas versões, um de tração traseira, e um 4x4, a diferença é que o primeiro possui somente um motor de 160 kW, enquanto o segundo possui um adicional de 70 kW. Além disso, o Ioniq 9 ainda tem uma versão Performance AWD, que contam com motores de 160 kW no eixo traseiro e dianteiro.

Hyundai Ioniq 9 | Foto: Divulgação | Hyundai

Ioniq 5

O Ioniq 5 é um dos modelos mais premiadoa da Hyundai. Desde seu lançamento, acumula o maior número de premiações mundiais já conquistadas por um veículo Hyundai, incluindo títulos como “Carro Mundial do Ano”, “Carro Elétrico Mundial do Ano” e “Melhor Design Mundial de Carro do Ano”.

A versão comercializada no Brasil é a Signature, com preço sugerido de R$ 409.990,00.

O Ioniq 5 é movido por uma bateria de 84 kWh, que proporciona uma autonomia de 374 km, segundo a medição do INMETRO, com uma única recarga. Vale ressaltar que o Ioniq 5 é vendido com dois recarregadores: um doméstico portátil em corrente alternada, com potência nominal máxima de 2,6 kW e plugue padrão brasileiro segundo as normas vigentes, e outro de parede em corrente alternada, com potência nominal máxima de 7,68 kW.

Além disso, ele consegue recarregar sua bateria com recarregar sua bateria principal de 10% a 80% em apenas 18 minutos.

Hyundai Ioniq 5 | Foto: Divulgação | Hyundai

Novo Kona

Outro grande destaque da Hyundai no Salão do Automóvel 2025 é o Novo Kona, modelo hibrido que se destaca pela economia de consumo. Seus dados de consumo registram 18,4 km/l na cidade e 16 km/l na estrada, segundo a montadora.

Com mudanças significativas em relação à primeira geração, o modelo ganhou tamanho e reforça a abordagem dos mais recentes lançamentos globais da Hyundai. Seu visual futurista traz elementos da linguagem global Seamless Lighting, com faróis conectados por uma faixa de luz contínua na versão topo de gama.

“Representa o equilíbrio perfeito entre inovação e segurança. Ele tem a força do Motor de combustão e a eficiência do motor eletrico. Esse carro apresenta conforto, performance e sustentabilidade”, disse a Hyundai durante a apresentação.

Os preços sugeridos partem de R$ 215.590 para a versão Ultimate e de R$ 235.690 na opção Signature, com variações para cada cor da carroceria escolhida.

Ficha técnica

Ele vem equipado com um motor híbrido 1.6 aspirado com injeção direta de combustível (GDI) associado à transmissão DCT de seis velocidades e a um motor elétrico com bateria principal de Íons de lítio e capacidade de 1,32 kWh. Sua potência máxima é de 141 cavalos e torque máximo combinado do veículo é de 27 kgfm.

Novo Hyundai Kona | Foto: Divulgação | Hyundai

Palisade

O Hyundai PALISADE é um SUV premium, ícone da marca em todo o mundo, com capacidade para oito passageiros e motor V6 de 3,8 litros e 295 cavalos de potência. O modelo é sucesso de vendas em diversos mercados, como nos Estados Unidos.

A versão comercializada no Brasil é a PALISADE Signature, disponível nas cores Branco Creamy Perolizado, Cinza Graphite Metálico, Azul Moonlight Perolizado e Preto Abyss Perolizado, com acabamento interno em Preto e Off-White. O preço sugerido é de R$ 479.990.

Hyundai Palisade | Foto: Divulgação | Hyundai

*Jornalista viajou ao Salão do Automóvel a convite da Anfavea