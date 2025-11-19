Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Renault Boreal - Foto: Rodolfo Buhrer/Divulgação Renault

Na apresentação durante o Salão do Automóvel 2025, em São Paulo, a Renault segue concentrando seus esforços para tornar o Renault Boreal o novo carro queridinho do Brasil. A grande novidade é a pré-venda do SUV iniciando a partir desta quinta-feira, 20. O Brasil é o primeiro país a receber o modelo.

O Boreal é um SUV do segmento C que une design imponente, tecnologia de ponta e segurança avançada.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dimensões

Comprimento: 4,56 metros (é um dos maiores da categoria, superando o Jeep Compass).

Entre-eixos: 2,70 metros, o que promete um excelente espaço interno e conforto para os passageiros do banco traseiro.

Porta-Malas: 522 litros, um dos maiores volumes do segmento.

Altura do Solo: 213 mm, o que confere bom desempenho para enfrentar terrenos irregulares.

Motor e eficiência

Motor 1.3 TCe turbo flex (desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz).

1.3 TCe turbo flex (desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz). Potência : até 163 cv (com etanol).

: até 163 cv (com etanol). Torque : 270 Nm (27,5 kgfm).

: 270 Nm (27,5 kgfm). Transmissão : câmbio automático EDC de dupla embreagem úmida com seis marchas.

: câmbio automático EDC de dupla embreagem úmida com seis marchas. Eficiência : apresenta excelente consumo para a categoria, recebendo nota "A" do Inmetro (por exemplo, 13,6 km/l na estrada com gasolina).

: apresenta excelente consumo para a categoria, recebendo nota "A" do Inmetro (por exemplo, 13,6 km/l na estrada com gasolina). Versões futuras : há expectativas de que uma versão híbrida leve (MHEV) 4x4 possa ser lançada em 2026.

Tecnologia

Multimídia : sistema OpenR Link com Google Automotive Services nativos, que inclui o Google Maps , Google Assistant e Google Play integrados, permitindo o uso de mais de 100 aplicativos diretamente na central.

: sistema com nativos, que inclui o , e integrados, permitindo o uso de mais de 100 aplicativos diretamente na central. ADAS (Assistentes de Condução): O modelo conta com um pacote completo de assistentes, como Controle de Velocidade Adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de colisão frontal.

(Assistentes de Condução): O modelo conta com um pacote completo de assistentes, como Controle de Velocidade Adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de colisão frontal. Acabamento : interior é elogiado pelo uso de materiais mais refinados e soft touch (materiais macios ao toque), elevando o padrão de qualidade da marca no Brasil.

: interior é elogiado pelo uso de materiais mais refinados e soft touch (materiais macios ao toque), elevando o padrão de qualidade da marca no Brasil. Outros itens : freio de estacionamento eletromecânico, Auto Hold, e bancos com ajustes elétricos e função de memória (na versão topo de linha Iconic).

Picape é destaque para 2026

Salão do Automóvel 2025 | Foto: Daniel Genonadio/Ag. A TARDE

A Renault fez uma série de anúncios nesta quarta-feira, 19, durante o Salão do Automóvel, que acontece no Distrito Anhembi.Uma das novidades foi a confirmação do lançamento da picape Niagara para 2026 no Brasil.

A Renault Niagara 2026 será híbrida, com opções de motorização híbrida leve (MHEV) ou híbrida paralela (HEV)

Renault Niagara Concept Leia mais em: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/picape-renault-niagara-estreia-em-2026-e-ira-conviver-com-a-oroch/ | Foto: Divulgação Renault

Tecnologia e motor

Híbrido Leve (MHEV) : versão mais esperada combina o motor 1.3 Turbo Flex de aproximadamente 170 cv com um sistema híbrido leve.

: versão mais esperada combina o motor 1.3 Turbo Flex de aproximadamente 170 cv com um sistema híbrido leve. Híbrido E-Tech 4x4 : uma versão de topo pode contar com um sistema híbrido mais avançado, com tração integral que utiliza motores elétricos no eixo traseiro (e-AWD).

: uma versão de topo pode contar com um sistema híbrido mais avançado, com tração integral que utiliza motores elétricos no eixo traseiro (e-AWD). Desempenho : plataforma RGMP promete melhorar significativamente o comportamento dinâmico e os aspectos de segurança em relação à antiga base da Oroch.

Design e tamanho

Dimensões : com cerca de 4,90 a 5,00 metros de comprimento e um entre-eixos próximo a 3,00 metros, a picape será maior que a Oroch. Esse porte generoso promete oferecer a cabine mais espaçosa da categoria.

: com cerca de 4,90 a 5,00 metros de comprimento e um entre-eixos próximo a 3,00 metros, a picape será maior que a Oroch. Esse porte generoso promete oferecer a cabine mais espaçosa da categoria. Acabamento : picape deve mirar em um público que busca um padrão superior de luxo e conforto, com melhor acabamento e maior variedade de materiais no interior.

O lançamento da Niagara faz parte da recente parceria estratégica da Renault com a Geely no Brasil. A nova sociedade tem como foco investimentos para a produção de veículos, incluindo modelos híbridos. O investimento esperado na parceria é de R$ 5.8 bilhões.

O Salão do Automóvel acontece em São Paulo após 7 anos de interrupção. O evento terá anúncios de diversas marcas que atuam no mercado brasileiro

*repórter viajou a São Paulo a convite da Anfavea