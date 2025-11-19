Menu
SALÃO DO AUTOMÓVEL 2025

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Brasil será o primeiro país a receber o modelo

Daniel Genonadio e Jair Mendonça Jr.

Por Daniel Genonadio e Jair Mendonça Jr.

19/11/2025 - 10:20 h | Atualizada em 19/11/2025 - 16:15
Renault Boreal
Renault Boreal -

Na apresentação durante o Salão do Automóvel 2025, em São Paulo, a Renault segue concentrando seus esforços para tornar o Renault Boreal o novo carro queridinho do Brasil. A grande novidade é a pré-venda do SUV iniciando a partir desta quinta-feira, 20. O Brasil é o primeiro país a receber o modelo.

O Boreal é um SUV do segmento C que une design imponente, tecnologia de ponta e segurança avançada.

Dimensões

  • Comprimento: 4,56 metros (é um dos maiores da categoria, superando o Jeep Compass).
  • Entre-eixos: 2,70 metros, o que promete um excelente espaço interno e conforto para os passageiros do banco traseiro.
  • Porta-Malas: 522 litros, um dos maiores volumes do segmento.
  • Altura do Solo: 213 mm, o que confere bom desempenho para enfrentar terrenos irregulares.

Motor e eficiência

  • Motor 1.3 TCe turbo flex (desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz).
  • Potência: até 163 cv (com etanol).
  • Torque: 270 Nm (27,5 kgfm).
  • Transmissão: câmbio automático EDC de dupla embreagem úmida com seis marchas.
  • Eficiência: apresenta excelente consumo para a categoria, recebendo nota "A" do Inmetro (por exemplo, 13,6 km/l na estrada com gasolina).
  • Versões futuras: há expectativas de que uma versão híbrida leve (MHEV) 4x4 possa ser lançada em 2026.

Tecnologia

  • Multimídia: sistema OpenR Link com Google Automotive Services nativos, que inclui o Google Maps, Google Assistant e Google Play integrados, permitindo o uso de mais de 100 aplicativos diretamente na central.
  • ADAS (Assistentes de Condução): O modelo conta com um pacote completo de assistentes, como Controle de Velocidade Adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de colisão frontal.
  • Acabamento: interior é elogiado pelo uso de materiais mais refinados e soft touch (materiais macios ao toque), elevando o padrão de qualidade da marca no Brasil.
  • Outros itens: freio de estacionamento eletromecânico, Auto Hold, e bancos com ajustes elétricos e função de memória (na versão topo de linha Iconic).

Picape é destaque para 2026

Salão do Automóvel 2025
Salão do Automóvel 2025 | Foto: Daniel Genonadio/Ag. A TARDE

A Renault fez uma série de anúncios nesta quarta-feira, 19, durante o Salão do Automóvel, que acontece no Distrito Anhembi.Uma das novidades foi a confirmação do lançamento da picape Niagara para 2026 no Brasil.

A Renault Niagara 2026 será híbrida, com opções de motorização híbrida leve (MHEV) ou híbrida paralela (HEV)

Renault Niagara Concept Leia mais em: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/picape-renault-niagara-estreia-em-2026-e-ira-conviver-com-a-oroch/
Renault Niagara Concept Leia mais em: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/picape-renault-niagara-estreia-em-2026-e-ira-conviver-com-a-oroch/ | Foto: Divulgação Renault

Tecnologia e motor

  • Híbrido Leve (MHEV): versão mais esperada combina o motor 1.3 Turbo Flex de aproximadamente 170 cv com um sistema híbrido leve.
  • Híbrido E-Tech 4x4: uma versão de topo pode contar com um sistema híbrido mais avançado, com tração integral que utiliza motores elétricos no eixo traseiro (e-AWD).
  • Desempenho: plataforma RGMP promete melhorar significativamente o comportamento dinâmico e os aspectos de segurança em relação à antiga base da Oroch.

Design e tamanho

  • Dimensões: com cerca de 4,90 a 5,00 metros de comprimento e um entre-eixos próximo a 3,00 metros, a picape será maior que a Oroch. Esse porte generoso promete oferecer a cabine mais espaçosa da categoria.
  • Acabamento: picape deve mirar em um público que busca um padrão superior de luxo e conforto, com melhor acabamento e maior variedade de materiais no interior.

O lançamento da Niagara faz parte da recente parceria estratégica da Renault com a Geely no Brasil. A nova sociedade tem como foco investimentos para a produção de veículos, incluindo modelos híbridos. O investimento esperado na parceria é de R$ 5.8 bilhões.

O Salão do Automóvel acontece em São Paulo após 7 anos de interrupção. O evento terá anúncios de diversas marcas que atuam no mercado brasileiro

*repórter viajou a São Paulo a convite da Anfavea

