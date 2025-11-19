Kia aposta alto no Brasil com volta do Sportage e 6 carros inéditos

Kia K4 Sedan, uma das novidades da Kia que chega ao Brasil em 2026 - Foto: Divulgação | Kia

A montadora sul-coreana Kia revelou, nesta quarta-feira, 19, a renovação de toda sua linha de veículos no Brasil durante o Salão do Automóvel, que acontece em São Paulo. Ao todo, foram apresentados oito carros, sendo seis deles modelos inéditos. Todos serão lançados em 2026.

Durante a apresentação dos veículos, o presidente da Kia Brasil, José Luiz Gandini, falou sobre as grandes inovações da marca no mercado Brasileiro, tanto para os veículos elétricos, quanto a combustão.

"Estamos trazendo a maior quantidade de grandes produtos. São 6 novos veículos entre nós até o fim de 2026. São veículos eletrificados e a combustão, e que tenho certeza, atenderão as necessidades dos consumidores".

Entre as novidades, a mais comemorada foi a volta do Kia Sportage, carro-chefe da marca no Brasil, que chegará em 2026 em uma versão reestilizada.

As categorias em que os novos automóveis da Kia serão lançados são:

elétricos;

híbridos;

picape média;

van;

sedã médio;

hatch médio.

Confira as novidades

Tasman

Abrindo a lista das novidades da Kia no Salão do Automóvel está a inédita picape Tasman, que vai ser a primeira da montadora no mundo, a caminhonete já está em fase de homologação e chega ao Brasil no segundo semestre de 2026.

Ela deve concorrer com outras picapes tecnológicas do mercado, como a Toyota Hilux, Ford Ranger e Mitsubishi Triton.

Ficha técnica

Ao todo, a picape mede 5,41 metros de comprimento, com sua caçamba tendo 1,51 m de comprimento, 1,57 m de largura e 54 cm de profundidade, conseguindo acomodar 1.173 litros.

Abaixo do capô ela possui um motor D4HE 2.2 a diesel que gera 210 cavalos (cv) de potência e 45 Kgf/m de torque, além de um câmbio automático de seis marchas.

Kia Tasman | Foto: Divulgação

PV5

A Kia revelou o lançamento da sua van elétrica PV5, apelidada como “Besta elétrica”, utiliza uma plataforma chamada como E-GMP.S, com arquitetura de 400 volts dedicados a veículos de serviços elétricos que permite a recarga rápida das baterias entre 10% a 80% em somente 30 minutos.

A van é considerada como uma potência e foi qualificada como “disruptiva”, além disso, ela possui um recorde no Guinness Book pela maior distância percorrida sem recarregar.

Kia PV5 | Foto: Divulgação | Kia

Ficha técnica

O conjunto que move o veículo é formado somente por um motor elétrico dianteiro, de 163 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. A minivan chega ao Brasil com duas versões a partir do segundo semestre de 2026, uma para carga e outra para passeio.

Sportage

O anúncio mais esperado e o carro-chefe da marca no Brasil, a marca anuncia o novo modelo da Sportage em uma versão reestilizada. As principais mudanças estão no visual, sendo elas:

faróis com nova assinatura luminosa em formato mais verticalizado;

rodas redesenhadas;

grade frontal mais retangular e retilínea.

O motor da novo Sportage conta com um sistema híbrido leve de 48 V associado ao motor 1.6 turbo a gasolina, com 178 cavalos.

Vale ressaltar que o modelo tem o valor de R$ 267 mil em preço promocional de primeiro lote.

Kia Sportage | Foto: Divulgação

Stronic

O Kia Stonic retorna ao Brasil e já está em processo de homologação, com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2026, o modelo recebeu um facelift recentemente no mercado internacional e chegará ao Brasil para ser a porta de entrada da marca no segmento de SUVs.

Ficha técnica

A mecânica é híbrida, composta por um motor elétrico de 48 V e a combustão 1.0 turbo, que gera 120 cavalos de potência e transmissão automática de sete marchas DCT.

Kia Stronic | Foto: Divulgação | Kia

Sorento

Chegando para sua quarta geração, o modelo vai chegar ao Brasil maior, mais tecnológico e com tração 4x4 na sua versão a diesel. Ele é considerado para concorrer com modelos tradicionais do mercado, como o Toyota SW4 e Mitsubishi Pajero Sport.

Seu motor a combustão 2.2 consegue gerar 194 cv de potência e 45 Kgf/m de torque. Seu lançamento está previsto para acontecer em fevereiro de 2026.

Kia Sorento | Foto: Divulgação | Kia

K4

A Kia também confirmou o sucessor direto do Cerato, sedan vendido ao longo de várias gerações no Brasil, vai chegar tanto na carroceria sedan, quanto na variante hatch, sempre equipado com um motor 1.6 turbo de 193 cv de potência.

Kia K4 Hatch | Foto: Divulgação | Kia

Ele é a grande aposta para entrar no mercado de hatches e sedans, de acordo com o "É fantástico e tenho certeza que fará sucesso aqui. Confiamos que vai virar carro-chefe da Kia no Brasil junto com o Sportage", diz um dos gestores da montadora, Gustavo Gandini.

Kia K4 Sedan, uma das novidades da Kia que chega ao Brasil em 2026 | Foto: Divulgação | Kia

Linha EV

A Kia também revelou uma linha de veículos nomeadas de EV, sendo eles:

EV3;

EV5;

EV9.

O primeiro recebeu o prêmio "Best of the Best" ou, em tradução livre "melhor dos melhores". Atualmente ele é produzido no México e está previsto para chegar no Brasil no segundo semestre de 2026. Vale ressaltar que ele recarrega dos 10% aos 80% em somente 30 minutos.

Seu motor elétrico dianteiro consegue gerar até 204 cv de potência e 28,8 Kgf/m.