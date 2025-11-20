Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Renegade? Compass? Jeep surpreende e anuncia carro com integração a IA

Jeep Avenger tem chegada prevista para 2026

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

20/11/2025 - 9:29 h | Atualizada em 20/11/2025 - 9:44
O Avenger contará com ChatGPT
O Avenger contará com ChatGPT -

O mercado de utilitários esportivos (SUVs) no Brasil está prestes a ganhar um novo competidor com alto teor tecnológico. A Jeep, que celebra dez anos de produção no país anunciou o lançamento do Jeep Avenger, um B-SUV com chegada prevista para 2026.

​O grande diferencial do modelo, que chega como uma aposta forte no segmento, é a sua integração nativa com recursos de Inteligência Artificial.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conforme revelado em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 20, a jornalistas, o Avenger contará com ChatGPT embarcado e uma parceria direta com a OpenAI, garantindo um avançado assistente conversacional e comando de funções.

​O Avenger é promovido pela marca como "O B-SUV mais tecnológico do Brasil" e foi planejado para um público jovem que busca comodidade para o dia a dia. A montadora também destacou uma "Dupla Oferta B-SUV" com o Avenger e o já consolidado Renegade.

Leia Também:

Carros elétricos e híbridos têm novas normas de manutenção no Brasil
Toyota Yaris Cross estreia tecnologia e pré-venda imediata; veja preço
Hyundai traz ao Brasil modelos Ioniq e híbrido que roda 18km/l

​Sucesso e visão de futuro

​A nova aposta chega amparada pelo sucesso de vendas de modelos anteriores. O Jeep Renegade, por exemplo, vendeu 564 mil unidades no país, sendo considerado um divisor de águas no mercado nacional de SUVs.

​Em seu comunicado à imprensa, a marca reforçou a visão de longo prazo: “A gente sabe que daqui a 10, 20, 30 anos, nossos clientes seguirão buscando liberdade e a Jeep seguirá surpreendendo. Essa visão de futuro está conectado com a identidade da Jeep”.

​O lançamento do Avenger ocorreu durante o pool de imprensa do Salão do Automóvel de São Paulo. O tradicional evento, que retorna ao Distrito Anhembi após sete anos de hiato, acontece entre 22 e 29 de novembro. No estande da Jeep, que terá um painel de realidade expansiva, estarão expostos, além do Avenger, modelos como Cherokee e Recon.

Ficha técnica

O Jeep Avenger está equipado com um motor a gasolina, com um motor 1.2 turbo de 100 CV, associado a uma caixa manual de 6 velocidades. Especificamente:

  • Caixa Manual 1.2 Turbo
  • Uma Potência Total de 100 CV
  • Um binário máximo de 205 Nm
  • Consumo de combustível de 5,9-5,7L/100 KM

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ChatGPT Inteligência Artificial Jeep Avenger salão do automóvel SUVs Brasil tecnologia automotiva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Avenger contará com ChatGPT
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

O Avenger contará com ChatGPT
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

O Avenger contará com ChatGPT
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

O Avenger contará com ChatGPT
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x