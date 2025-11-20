Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALÃO DO AUTOMÓVEL

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Picape é uma releitura da versão que marcou época durante as décadas de 1990 e 2000

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

20/11/2025 - 13:05 h | Atualizada em 21/11/2025 - 10:45
A Ram Dakota será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel
A Ram Dakota será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel -

A Ram fez uma grande revelação no mercado brasileiro nesta semana: a Ram Dakota. A picape é uma releitura da versão que marcou época durante as décadas de 1990 e 2000.

A Ram Dakota, que será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel, tem sua chegada ao país confirmada para 2026 e promete acirrar a competição no segmento de picapes médias, mirando diretamente em modelos consolidados como Toyota Hilux e Ford Ranger.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com foco em combinar força, tecnologia e luxo — pilares destacados pela marca —, a Dakota surpreende com números robustos para a categoria. Sob o capô, ela entrega 200 cv de potência e um torque maciço de 450 Nm, acoplados a uma eficiente transmissão automática de 8 velocidades.

Leia Também:

Fim do volante tradicional? Marca famosa impressiona com mudança radical
Renegade? Compass? Jeep surpreende e anuncia carro com integração a IA
Carros elétricos e híbridos têm novas normas de manutenção no Brasil

Capacidade e design

Ram Dakota
Ram Dakota | Foto: Daniel Genonadio | Ag. A TARDE

A Dakota apresenta uma impressionante capacidade de reboque de 3.500 kg, enquanto a capacidade de carga atinge 1.020 kg. A caçamba, com 1.210 litros de volume, conta ainda com iluminação e tampa traseira amortecida, facilitando o uso no dia a dia.

Para garantir o desempenho em qualquer terreno, a picape vem equipada com tração 4x4 automática, que inclui modos 4x2 e 4x4 Low, além de bloqueio do diferencial traseiro. A suspensão dianteira é independente, e a traseira utiliza robustos feixes de molas.

O condutor ainda pode escolher entre quatro modos de direção: Normal, Sport, Sand & Mud e Snow.

O conjunto off-road é complementado pelos assistentes eletrônicos HSA (partida em rampa) e HDC (descida).

Tecnologia e segurança da Picape

A Dakota eleva o padrão tecnológico da categoria ao incorporar itens de luxo e segurança ativa de ponta.

No quesito segurança, o modelo é completo, oferecendo 6 airbags (motorista, passageiro e laterais de cortina) e freios a disco nas 4 rodas. A assistência à condução é um destaque com o piloto automático adaptativo, que inclui frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de tráfego traseiro cruzado, sistema de monitoramento de ponto cego e assistente de manutenção em faixa.

O interior se apresenta com acabamento premium e recursos modernos:

  • Central Multimídia de 12,3” com navegação embarcada, assistente por voz e páginas Off-Road.
  • Cluster Full Digital de 7”.
  • Câmera 540° para total visão do entorno do veículo.
  • Ramcharger, para carregamento de celular por indução com resfriamento.

O conforto é reforçado pelo console central duplo com apoio de braço, freio de estacionamento eletrônico, comando do câmbio tipo joystick e partida Keyless Enter ‘n Go.

Apesar da primeira aparição e da revelação de suas especificações, a Ram Dakota ainda não teve seus preços divulgados no Brasil.

Ficha técnica detalhada da Ram Dakota

Motorização e Transmissão

  • Potência: 200 cv
  • Torque: 450 Nm
  • Transmissão: Automática de 8 velocidades

Capacidade e Dimensões

  • Capacidade de Reboque: 3.500 Kg
  • Capacidade de Carga: 1.020 Kg
  • Volume da Caçamba: 1.210 L
  • Comprimento Total: 5.357 mm
  • Entre-eixos: 3.180 mm
  • Largura: 1.868 mm
  • Altura: 1.825 mm
  • Dimensões da Caçamba (Internas): Comprimento de 1.201 mm e Largura de 1.584 mm

Chassi e Tração

  • Tração: 4x4 automática (4x2, 4x4, 4x4 Low)
  • Modos de Direção: Normal, Sport, Sand & Mud, Snow
  • Diferencial: Bloqueio do diferencial traseiro
  • Suspensão Dianteira: Independente
  • Suspensão Traseira: Feixe de molas

Segurança e Assistência

  • Airbags: 6 (Motorista, Passageiro e Laterais de Cortina)
  • Freios: A disco nas 4 rodas
  • Piloto Automático: Adaptativo com Frenagem Autônoma de Emergência e detecção de pedestres/ciclistas
  • Alertas: Ponto Cego, Tráfego Traseiro Cruzado
  • Assistentes: Manutenção em Faixa, Partida em Rampa (HSA), Controle de Descida (HDC)

Tecnologia e Conforto

  • Multimídia: 12,3” (ACP/Sem fio, Navegação, Assistente por voz, Páginas Off-Road)
  • Painel de Instrumentos: Cluster Full Digital de 7”
  • Iluminação: Faróis Full LED com 2 projetores, Luzes de direção dinâmicas, Faróis de Neblina LED com cornering, Lanternas Full LED
  • Recursos de Conforto: Ramcharger (Carregamento por indução com resfriamento), Câmera 540°, Retrovisor eletrocrômico, Keyless Enter ‘n Go, Sensor de Chuva.

Veja a Ram Dakota:

Salão do Automóvel

O Inception vai ser exposto pela Peugeot durante o Salão do Automóvel 2025, que acontece em São Paulo entre 22 e 29 de novembro. O tradicional evento volta a acontecer após 7 anos de hiato.

Jornalista viajou a São Paulo a convite da Anfavea*

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carro Ram Dakota veículo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Ram Dakota será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

A Ram Dakota será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

A Ram Dakota será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

A Ram Dakota será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x