Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

A Ram Dakota será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel - Foto: Divulgação

A Ram fez uma grande revelação no mercado brasileiro nesta semana: a Ram Dakota. A picape é uma releitura da versão que marcou época durante as décadas de 1990 e 2000.

A Ram Dakota, que será a grande estrela da marca no Salão do Automóvel, tem sua chegada ao país confirmada para 2026 e promete acirrar a competição no segmento de picapes médias, mirando diretamente em modelos consolidados como Toyota Hilux e Ford Ranger.

Com foco em combinar força, tecnologia e luxo — pilares destacados pela marca —, a Dakota surpreende com números robustos para a categoria. Sob o capô, ela entrega 200 cv de potência e um torque maciço de 450 Nm, acoplados a uma eficiente transmissão automática de 8 velocidades.

Capacidade e design

Ram Dakota | Foto: Daniel Genonadio | Ag. A TARDE

A Dakota apresenta uma impressionante capacidade de reboque de 3.500 kg, enquanto a capacidade de carga atinge 1.020 kg. A caçamba, com 1.210 litros de volume, conta ainda com iluminação e tampa traseira amortecida, facilitando o uso no dia a dia.

Para garantir o desempenho em qualquer terreno, a picape vem equipada com tração 4x4 automática, que inclui modos 4x2 e 4x4 Low, além de bloqueio do diferencial traseiro. A suspensão dianteira é independente, e a traseira utiliza robustos feixes de molas.

O condutor ainda pode escolher entre quatro modos de direção: Normal, Sport, Sand & Mud e Snow.

O conjunto off-road é complementado pelos assistentes eletrônicos HSA (partida em rampa) e HDC (descida).

Tecnologia e segurança da Picape

A Dakota eleva o padrão tecnológico da categoria ao incorporar itens de luxo e segurança ativa de ponta.

No quesito segurança, o modelo é completo, oferecendo 6 airbags (motorista, passageiro e laterais de cortina) e freios a disco nas 4 rodas. A assistência à condução é um destaque com o piloto automático adaptativo, que inclui frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de tráfego traseiro cruzado, sistema de monitoramento de ponto cego e assistente de manutenção em faixa.

O interior se apresenta com acabamento premium e recursos modernos:

Central Multimídia de 12,3” com navegação embarcada, assistente por voz e páginas Off-Road.

Cluster Full Digital de 7”.

Câmera 540° para total visão do entorno do veículo.

Ramcharger, para carregamento de celular por indução com resfriamento.

O conforto é reforçado pelo console central duplo com apoio de braço, freio de estacionamento eletrônico, comando do câmbio tipo joystick e partida Keyless Enter ‘n Go.

Apesar da primeira aparição e da revelação de suas especificações, a Ram Dakota ainda não teve seus preços divulgados no Brasil.

Ficha técnica detalhada da Ram Dakota

Motorização e Transmissão

Potência: 200 cv

Torque: 450 Nm

Transmissão: Automática de 8 velocidades

Capacidade e Dimensões

Capacidade de Reboque: 3.500 Kg

Capacidade de Carga: 1.020 Kg

Volume da Caçamba: 1.210 L

Comprimento Total: 5.357 mm

Entre-eixos: 3.180 mm

Largura: 1.868 mm

Altura: 1.825 mm

Dimensões da Caçamba (Internas): Comprimento de 1.201 mm e Largura de 1.584 mm

Chassi e Tração

Tração: 4x4 automática (4x2, 4x4, 4x4 Low)

Modos de Direção: Normal, Sport, Sand & Mud, Snow

Diferencial: Bloqueio do diferencial traseiro

Suspensão Dianteira: Independente

Suspensão Traseira: Feixe de molas

Segurança e Assistência

Airbags: 6 (Motorista, Passageiro e Laterais de Cortina)

Freios: A disco nas 4 rodas

Piloto Automático: Adaptativo com Frenagem Autônoma de Emergência e detecção de pedestres/ciclistas

Alertas: Ponto Cego, Tráfego Traseiro Cruzado

Assistentes: Manutenção em Faixa, Partida em Rampa (HSA), Controle de Descida (HDC)

Tecnologia e Conforto

Multimídia: 12,3” (ACP/Sem fio, Navegação, Assistente por voz, Páginas Off-Road)

Painel de Instrumentos: Cluster Full Digital de 7”

Iluminação: Faróis Full LED com 2 projetores, Luzes de direção dinâmicas, Faróis de Neblina LED com cornering, Lanternas Full LED

Recursos de Conforto: Ramcharger (Carregamento por indução com resfriamento), Câmera 540°, Retrovisor eletrocrômico, Keyless Enter ‘n Go, Sensor de Chuva.

Veja a Ram Dakota:

Salão do Automóvel

