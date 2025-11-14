Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

BYD realiza etapa de seleção para 200 vagas na fábrica de Camaçari

Contratações estão previstas para o primeiro trimestre do ano que vem

Redação

Por Redação

14/11/2025 - 11:00 h
Etapa contou com a participação de cerca de 800 candidatos
Etapa contou com a participação de cerca de 800 candidatos -

A BYD Auto do Brasil de sequência a mais uma etapa do processo seletivo para 200 vagas disponíveis na fábrica em Camaçari. O evento ocorreu na quarta-feira, 12 e quinta-feira, 13, no Senac Unidade Casa do Trabalho, em Camaçari, e contou com a participação de cerca de 800 candidatos. Os cargos disponíveis são:

  • Operador de logística
  • Operador de produção
  • Inspetor de qualidade
  • Operador de equipamento de movimentação de carga

As efetivas contratações estão previstas para o primeiro trimestre do ano que vem, com a ampliação dos turnos de produção na fábrica.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O processo seletivo é realizado em parceria com o Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT). Na primeira fase, o próprio órgão selecionou os candidatos. Agora, os recrutadores da BYD Auto do Brasil entraram em campo e realizaram as entrevistas.

Leia Também:

Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos
Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões
Estudante cai de micro-ônibus em movimento ao retornar para casa

A próxima fase deverá ser realizada neste ano e contará com etapas presenciais na fábrica. Por exemplo, os candidatos para a vaga de operador de produção vão fazer os testes de ergonomia.

“Nós buscamos identificar os profissionais que compartilhem dos nossos valores e que estejam dispostos a crescer junto com a empresa. Acreditamos que recrutar é também uma forma de construir cultura e reforçar o propósito que nos move todos os dias”, afirmou o presidente da BYD Auto do Brasil, Tyler Li.

Como se candidatar:

Os interessados em trabalhar na podem se candidatar a vagas de trabalho por meio do SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), em Camaçari, ou diretamente pela plataforma Gupy: bydbrasil.gupy.io. Até atingir sua plena operação, a BYD estima gerar 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, reforçando seu papel como agente de transformação econômica e social na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BYD Auto camaçari oportunidades de trabalho processo seletivo Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Etapa contou com a participação de cerca de 800 candidatos
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Etapa contou com a participação de cerca de 800 candidatos
Play

Vídeo: incêndio em feira popular deixa três pessoas feridas na Bahia

Etapa contou com a participação de cerca de 800 candidatos
Play

Água da chuva invade casas em Lauro de Freitas e desespera moradores

Etapa contou com a participação de cerca de 800 candidatos
Play

Caos: chuva forte deixa Lauro de Freitas paralisada e carros submersos

x