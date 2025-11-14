BYD realiza etapa de seleção para 200 vagas na fábrica de Camaçari

Etapa contou com a participação de cerca de 800 candidatos - Foto: Divulgação BYD

A BYD Auto do Brasil de sequência a mais uma etapa do processo seletivo para 200 vagas disponíveis na fábrica em Camaçari. O evento ocorreu na quarta-feira, 12 e quinta-feira, 13, no Senac Unidade Casa do Trabalho, em Camaçari, e contou com a participação de cerca de 800 candidatos. Os cargos disponíveis são:

Operador de logística

Operador de produção

Inspetor de qualidade

Operador de equipamento de movimentação de carga

As efetivas contratações estão previstas para o primeiro trimestre do ano que vem, com a ampliação dos turnos de produção na fábrica.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O processo seletivo é realizado em parceria com o Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT). Na primeira fase, o próprio órgão selecionou os candidatos. Agora, os recrutadores da BYD Auto do Brasil entraram em campo e realizaram as entrevistas.

A próxima fase deverá ser realizada neste ano e contará com etapas presenciais na fábrica. Por exemplo, os candidatos para a vaga de operador de produção vão fazer os testes de ergonomia.

“Nós buscamos identificar os profissionais que compartilhem dos nossos valores e que estejam dispostos a crescer junto com a empresa. Acreditamos que recrutar é também uma forma de construir cultura e reforçar o propósito que nos move todos os dias”, afirmou o presidente da BYD Auto do Brasil, Tyler Li.

Como se candidatar:

Os interessados em trabalhar na podem se candidatar a vagas de trabalho por meio do SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), em Camaçari, ou diretamente pela plataforma Gupy: bydbrasil.gupy.io. Até atingir sua plena operação, a BYD estima gerar 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, reforçando seu papel como agente de transformação econômica e social na região.