Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos

Político residia em Jeremoabo, no nordeste da Bahia

Redação

Por Redação

14/11/2025 - 8:11 h
Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos.
Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos. -

O ex-deputado estadual e ex-vereador de Jequié, Ewerton Almeida, morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 84 anos.

Leia Também:

Prefeitura libera Bíblia como apoio didático nas escolas de Salvador
De olho em 2026, Jerônimo se reúne com bancadas do PP e PSB
Novo Centro Histórico: projeto prevê cinema a céu aberto e academia

Atualmente Ewerton residia em Jeremoabo, no nordeste da Bahia. Ele sofreu um infarto seguido de parada cardíaca enquanto estava no município de Juazeiro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos. As informações sobre local e horário do sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ewerton almeida infarto Morte sepultamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos.
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos.
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos.
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x