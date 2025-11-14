Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos

Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos. - Foto: Reprodução

O ex-deputado estadual e ex-vereador de Jequié, Ewerton Almeida, morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 84 anos.

Atualmente Ewerton residia em Jeremoabo, no nordeste da Bahia. Ele sofreu um infarto seguido de parada cardíaca enquanto estava no município de Juazeiro.

Ewerton deixa esposa, duas filhas e dois netos. As informações sobre local e horário do sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.