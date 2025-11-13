Menu
Novo Centro Histórico: projeto prevê cinema a céu aberto e academia

Iniciativa integra o Plano do Pilar, que busca revitalizar a região com moradia, lazer e inclusão social

Flávia Requião

Por Flávia Requião

13/11/2025 - 15:03 h | Atualizada em 13/11/2025 - 15:28
De acordo com a presidente da FMLF, a escuta com os moradores foi fundamental para definir as prioridades do projeto
De acordo com a presidente da FMLF, a escuta com os moradores foi fundamental para definir as prioridades do projeto -

O Centro Histórico de Salvador vai ganhar um novo espaço de lazer com academia, cinema a céu aberto, praças e áreas de convivência. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à revitalização e valorização da região, especialmente na comunidade do Pilar, conforme detalhou a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, ao Portal A TARDE.

De acordo com a presidente da FMLF, a escuta com os moradores foi fundamental para definir as prioridades do projeto. “A gente fez esse plano pilar para poder ouvir dos moradores quais eram as suas prioridades (...). E aí eles apresentaram uma proposta que foi a seguinte: ‘Olha, a gente não tem lazer nenhum. A gente precisa de uma área de lazer’. E foi daí que surgiu a ideia do cinema, porque muitos disseram que nunca haviam ido ao cinema”, relatou.

Durante as conversas, a proposta do cinema evoluiu para a criação de uma estrutura a céu aberto, voltada à exibição gratuita de filmes, uma ideia que partiu dos próprios moradores, como relata Tânia Scofield. A FMLF também articula uma parceria com o programa Boca de Brasa, da Fundação Gregório de Mattos, para levar atividades culturais ao local.

O Pilar também contará com quadra esportiva, parque infantil, academia, áreas de convivência e uma parede adaptada para exibição de filmes.

Além da área de lazer, o plano prevê a implementação de um programa habitacional voltado às famílias em situação de vulnerabilidade. “A proposta é que a gente faça ali no Pilar um programa de habitação para as famílias que moram ali, que estão em situação de risco, e para todas aquelas que moram no Centro Histórico”, afirmou Scofield.

A região abriga casarões centenários, vias históricas para a capital baiana e espaços simbólicos como a Igreja do Pilar e o Trapiche Barnabé, mas enfrenta forte deterioração urbana e vulnerabilidade social.

Entre as propostas, por exemplo, está o reaproveitamento de imóveis desocupados, subutilizados ou em ruínas, algo que será feito dentro do Programa PAC Cidades Históricas, para reassentar famílias em situação de risco e recuperar o patrimônio. "Também há projetos para criação de áreas verdes e espaços de convivência, algo muito pedido pela comunidade, especialmente por causa da ausência de locais para as crianças brincarem e os moradores se encontrarem", completou Tânia.

Licitação

A Prefeitura deve lançar, no dia 18 deste mês, o processo licitatório para projetos de requalificação de 21 imóveis no Pilar, que poderão gerar entre 200 e 250 novas unidades habitacionais. “A gente vai construir esse projeto junto com as lideranças locais”, completou Tânia Scofield.

Cinco pontos para entender o novo Plano Pilar

  1. Revitalização do Centro Histórico – O projeto busca requalificar a comunidade do Pilar, no bairro do Comércio, com ações de urbanização, inclusão social e preservação do patrimônio histórico.
  2. Novo espaço de lazer – A região vai ganhar academia ao ar livre, quadra, parque infantil, praças e um cinema a céu aberto, ideia sugerida pelos próprios moradores.
  3. Habitação e regularização fundiária – O plano prevê um programa habitacional para famílias em situação de vulnerabilidade e o reaproveitamento de imóveis desocupados ou em ruínas.
  4. Participação popular – As propostas foram construídas a partir de escutas com os moradores, que apontaram as principais necessidades da comunidade, como lazer e moradia digna.
  5. Próximos passos – A Prefeitura deve lançar, no dia 18 deste mês, a licitação para requalificar 21 imóveis no Pilar, criando entre 200 e 250 novas unidades habitacionais.

centro histórico de salvador cinema a céu aberto pilar Salvador

x