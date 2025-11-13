Vai dar adeus? Jorge Araújo pode deixar a Câmara até abril

Jorge Araújo ficou como primeiro suplente em 2022 e se elegeu vereador em 2024 - Foto: Antônio Queirós/CMS

O vereador de Salvador, Jorge Araújo (PP), pode trocar Câmara Municipal (CMS) pela Câmara dos Deputados antes mesmo das eleições de outubro do próximo ano.

O cenário envolve uma dança das cadeiras dentro do ninho pepista de Salvador e deve ter como participantes dois dos principais caciques da legenda na capital baiana: o deputado federal João Leão (BA) e o secretário municipal de Governo de Salvador, Cacá Leão.

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE por interlocutores envolvidos no assunto. De acordo com eles, a mobilização se daria da seguinte forma: Jorge deixaria a sede do legislativo soteropolitano, até abril, para substituir João Leão, que viria para a capital baiana assumir a Segov do prefeito Bruno Reis (União).

Saída de Cacá

O atual titular da pasta, Cacá Leão, que já se colocou como pré-candidato a deputado federal, aproveitaria o prazo de desincompatibilização — ato em que ocupantes de cargos no serviço público se afastam de posto, emprego ou função na administração pública direta, ou indireta para poder se candidatar a um cargo eletivo —, que termina em abril e daria lugar o pai e, assim, iniciar sua campanha à Câmara dos Deputados.

A chance dessa movimentação ocorrer é grande, segundo as fontes ouvidas pelo Portal A TARDE. "Algumas conversas já aconteceram, mas ainda não há nada de concreto. Porém, a possibilidade de o cenário ocorrer existe", disse uma delas.

Crivo de Bruno Reis

Para outro interlocutor, a saída de Cacá Leão para a chegada de João Leão na Segov deve passar pelo crivo do prefeito Bruno Reis.

"Para o próprio João Leão se articular com as lideranças da Bahia é muito mais fácil ele atender na prefeitura do que em Brasília. Porque Cacá vai ficar viajando pela Bahia, em campanha", disse.

"Então, Cacá Leão, por ser o pai dele, por ele confiar e por entender que o pai tem a habilidade que ele precisa nessa cultura política, é muito mais fácil ele estar aqui do que lá", completou.

Desempenho

Em 2022, Jorge Araújo ficou como primeiro suplente na disputa pela Câmara dos Deputados, após ter recebido 32.780 votos, justamente atrás de João Leão, que obteve 102.376 votos. Naquele mesmo ano, Cacá tentou candidatura ao Senado, mas acabou derrotado por Otto Alencar (PSD-BA).

Em nível local, caso Jorge Araújo assuma de fato o mandato na Câmara dos Deputados, a vaga aberta com saída dele na Câmara Municipal de Salvador (CMS) será ocupada por Sandro Bahiense, primeiro suplente do partido nas eleições de 2024.