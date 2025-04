Jorge Araújo dá prazo para definir candidatura a deputado federal

Araújo concedeu entrevista ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 7 - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Vereador mais votado de Salvador, Jorge Araújo (PP) deu um prazo para anunciar a sua pretensa candidatura a deputado federal em 2026.

“Eu vou definir a minha vida em junho, depois do São João. Acho que é o prazo máximo para eu decidir. Tenho que ter paciência e cautela”, disse ao Portal A TARDE na tarde desta segunda-feira, 7, após sessão legislativa.

O progressista diz estar surpreso e assustado com a celeridade do processo eleitoral, que será definido em outubro do próximo ano.

“A campanha eleitoral do ano que vem já começou. Todo mundo já está na rua, todo mundo já está no interior, está uma confusão dos infernos. É assustador”, afirmou.

Apesar da surpresa, o edil colocou uma condição para lançar o seu nome ao cargo.

“Essa decisão vai depender do povo. Se o povo quiser que eu saia como estadual, eu saio. Se o povo quiser que eu saia como federal, eu saio. É um desejo [disputar federal]? É”, declarou.