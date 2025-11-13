Câmara de Salvador realiza votação para Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo

Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) realiza na próxima semana, entre os dias 17 a 19 de novembro, a votação da 10ª edição do Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo. Durante os três dias, os 43 vereadores irão escolher cinco profissionais que se destacaram na cobertura dos trabalhos legislativos.

Neste ano, contemplando as seguintes áreas:

rádio;

TV;

jornal impresso;

internet.

Para concorrer à premiação, os veículos de imprensa enviaram os nomes dos seus profissionais que fazem a cobertura da Casa Legislativa soteropolitana para a comissão da premiação.

O resultado será divulgado no dia 24 de novembro e a premiação será realizada no dia 11 de dezembro, às 9h, no Plenário Cosme de Farias, Paço Municipal.

Para o vereador Téo Senna (PSDB), idealizador do projeto, a iniciativa tem o propósito de preservar o legado deixado por Jânio Lopo.

“Jânio foi uma das grandes referências do jornalismo político baiano, sempre marcado pela atuação competente, séria e profundamente profissional”, disse.

O Prêmio

O prêmio foi instituído em 2010, através do Projeto de Resolução Nº 14/2010, de autoria de Téo Senna. Desde a sua instituição, o prêmio já homenageou os jornalistas do Portal A TARDE, Eduardo Dias e Gabriela Araújo, nos anos de 2023 e 2024.