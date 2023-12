Jornalistas de A TARDE recebem Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo | A TARDE

Repórteres da editoria de política de A TARDE, Eduardo Dias e Gabriela Araújo, receberam o Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo, destinado para destacar o trabalho dos profissionais que fazem a cobertura política da Câmara Municipal, em sessão especial nesta terça-feira, 5 de dezembro, no Plenário Cosme de Farias.

Já agraciado com a medalha Thomé de Souza neste ano, Eduardo Dias venceu o prêmio na categoria Internet, enquanto Gabriela Araújo conquistou a honraria na categoria Jornal Impresso.

Autor do projeto, o vereador Téo Senna (PSDB) afirmou que a premiação visa eternizar de maneira simbólica a memória de Jânio Lopo.

“Jânio foi uma referência no jornalismo político baiano e sempre atuou de forma profissional, com muita competência e seriedade”, afimou.

Em seu discurso, Eduardo agradeceu aos colegas de A TARDE e reforçou a importância de praticar o bom jornalismo como um serviço essencial para a população.

"Este prêmio representa não apenas um reconhecimento pessoal, mas um compromisso renovado com a missão sagrada de informar, questionar e inspirar. Que possamos, juntos, continuar a trilhar o caminho da verdade e da integridade, moldando um futuro onde a luz da informação dissipe as trevas da desinformação", declarou.

Eduardo Dias, vencedor na categoria Internet | Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

Vencedora na categoria Jornal Impresso, Gabriela Araújo falou no compromisso ético de se fazer jornalismo e voltou a reiterar a importância da presença feminina na imprensa e em espaços políticos.

"É um imenso orgulho de estar aqui, endossando e fortalecendo a presença feminina no jornalismo político, que, apesar de grandes avanços, ainda somos poucas no meio de tantos homens. É um grande orgulho estar aqui nessa missão que foi a mim confiada pelo Jornal A TARDE", discursou antes de fazer um aceno nominal à todos os colegas da editoria.

Gabriela Araújo, vencedora na categoria Jornal Impresso | Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

Editor de política do Grupo A TARDE, Fernando Valverde elogiou os profissionais e celebrou o reconhecimento para o trabalho que o centenário vem fazendo na cobertura política na capital e nos quatro cantos da Bahia.

"É uma grande honra para o A TARDE receber esta honraria dupla na Câmara Municipal e contar com jornalistas como Eduardo Dias e Gabriela Araújo, que fazem parte do propósito de ter uma equipe qualificada e que seja referência no meio. Ano que vem teremos um importante momento com as eleições municipais e A TARDE está mais do que pronto para o desafio de fazer um bom jornalismo e fomentar o princípio democrático do acesso à informação com qualidade", pontuou.

Também foram vencedores Victor Pinto (TV Band) na categora TV, André Spínola (Rádio CBN) na categoria Rádio e Jeremias Silva (Política Na Rede), também na categoria Internet.