Repórter de A TARDE, Eduardo Dias é homenageado pela CMS | A TARDE

Por seu trabalho no jornalismo político da Bahia e seu compromisso com a informação, o jornalista Eduardo Dias, repórter da editoria de política do A TARDE, foi agraciado na noite desta segunda-feira, 16, com o título de cidadão soteropolitano e com a Medalha Thomé de Souza, mais alta honraria da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Familiares, amigos do profissional e políticos, tanto da Câmara quanto da Assembleia Legislativa, se reuniram no Plenário Cosme de Farias para prestigiar a sessão solene em homenagem ao comunicador, viabilizada a partir de proposta da autoria do presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB).



Natural de Jacobina, Eduardo Dias, que desembarcou em Salvador no ano de 2013, vem se destacando pelo seu trabalho na cobertura da política baiana, sobretudo nas páginas de A TARDE, e agradeceu à homenagem.

“Hoje é um dia muito especial por estar tendo o meu trabalho reconhecido pela Câmara Municipal de Salvador, a primeira do Brasil. Receber essas duas honrarias, que são as maiores da Casa, dignifica o trabalho da imprensa”, enfatizou o jornalista.

Sessão solene na Câmara Municipal de Salvador de Eduardo Dias | Foto: Olga Leira | Ag. A Tarde

Ao Portal A TARDE, o presidente da CMS, o vereador Carlos Muniz (PSDB), explicou a motivação para conceder as honrarias ao profissional de imprensa. Como destacado pelo chefe do Legislativo, "o trabalho e amor pela cidade” de Eduardo foram quesitos cruciais para a justa homenagem.



“Todos os vereadores sabem do trabalho que Eduardo realiza aqui e o amor que ele tem pela cidade. Ficamos muito felizes por essa homenagem que nós rendemos a ele, pois sabemos que hoje ele se torna um irmão, [um] cidadão soteropolitano com jus ao que foi realizado”, salientou Muniz.

Em seu discurso, Eduardo rendeu agradecimentos ao Grupo A TARDE e ressaltou a importância de ser homenageado em um local onde atua em busca da informação

"Todo esse destaque me levou à contratação pelo Grupo A TARDE, uma instituição centenária da Bahia e onde sempre sonhei em atuar. Transmito meus agradecimentos a Fernando Valverde, editor de política do grupo, Caroline Gois, diretora do núcleo digital, e Luciano Neves, diretor de relações institucionais do grupo, pela confiança e a todos os demais colegas de A TARDE", pontuou.

"Ao receber esse título, reafirmo o meu compromisso de contribuir para o progresso e bem estar desta acolhedora cidade que é Salvador. Uma cidade histórica, rica e que um lugar especial em meu coração. Essa medalha representa um legado a ser seguido. Estou ciente da responsabilidade que esses títulos trazem e prometo que farei o possível para honrá-los".

Família



Tendo como uma das suas grandes referências o seu avô, José Maria Dias, o jornalista contou como ingressou na carreira politica, editoria a qual tem um apreço e paixão.

“Eu sempre gostei de política e a minha referência é o meu avô. Eu sou conhecido no interior pelo nome dele. Então, eu não sou Eduardo Dias, eu sou o neto de Zé Maria. O meu avô nunca teve mandato político, mas sempre esteve ali presente. Os políticos sempre buscavam o apoio dele para alguma eleição”, confessou.

Eduardo com amigos e familiares | Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Orgulhoso da trajetória do neto, o Zé Maria, que é agricultor em Jacobina, afirma que foi um dos incentivadores para que Eduardo ingressasse na faculdade e seguisse os estudos que o levaram à carreira no jornalismo.



"O que eu contribuí foi ajudando ele como eu podia. Ele foi criado comigo. Até que ele veio para cá estudar. Eu estou satisfeito e orgulhoso dele”, conta.

A esposa do jornalista, Viviane Conceição, endossa o sentimento de orgulho da família e a sua felicidade com a honraria de Eduardo.

“Acompanhei ele desde a época da faculdade e é muito gratificante ver essa batalha dele e o reconhecimento que ele tem.