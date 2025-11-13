Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIÁLOGOS

De olho em 2026, Jerônimo se reúne com bancadas do PP e PSB

Petista teve encontro com parlamentares em seu gabinete no COI

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

13/11/2025 - 17:57 h
Quinta-feira, 13, foi marcada por reunião de bancada para o governador.
Quinta-feira, 13, foi marcada por reunião de bancada para o governador. -

Em busca de aparar as arestas e azeitar a máquina para as eleições de 2026, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) deu prosseguimento aos atendimentos às bancadas dos partidos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Leia Também:

Obras milionárias na Avenida Contorno já têm prazo para começar
Novo Centro Histórico: projeto prevê cinema a céu aberto e academia
Vai dar adeus? Jorge Araújo pode deixar a Câmara até abril
Deputado baiano polemiza e quer evangélicos nas ações do Novembro Negro

Nesta quinta-feira, 13, o petista se reuniu com os parlamentares do PP e PSB, em seu gabinete no Centro de Operações de Inteligência (COI), no CAB.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Falamos sobre pautas importantes para o desenvolvimento do nosso estado e para fortalecer a relação com os municípios, ouvindo as demandas de prefeitas e prefeitos de todas as regiões. O diálogo permanente com as bancadas é fundamental para que as pessoas sigam trabalhando, juntas, pelos interesses das baianas e dos baianos”, publicou o governador nas redes sociais.

Desembarque de Leal

Este é o primeiro encontro de Jerônimo Rodrigues com os parlamentares dos Progressistas após o anúncio do deputado estadual e ex-presidente da Alba, Nelson Leal de desistência da corrida eleitoral para se dedicar a missão de coordenar a campanha eleitoral do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do parlamentar nas redes sociais na última sexta-feira, 7, e movimentou os bastidores político.

Além disso, os membros do PP também aguardam uma definição do futuro político. A legenda deve sofrer uma debandada por conta de federação com o União Brasil. O possível destino de parte da bancada é justamente o PSB.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia eleições 2026 Governador Jerônimo Rodrigues PP e PSB

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Quinta-feira, 13, foi marcada por reunião de bancada para o governador.
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Quinta-feira, 13, foi marcada por reunião de bancada para o governador.
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Quinta-feira, 13, foi marcada por reunião de bancada para o governador.
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Quinta-feira, 13, foi marcada por reunião de bancada para o governador.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x