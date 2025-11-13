De olho em 2026, Jerônimo se reúne com bancadas do PP e PSB

Quinta-feira, 13, foi marcada por reunião de bancada para o governador. - Foto: Divulgação / GOVBA

Em busca de aparar as arestas e azeitar a máquina para as eleições de 2026, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) deu prosseguimento aos atendimentos às bancadas dos partidos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Nesta quinta-feira, 13, o petista se reuniu com os parlamentares do PP e PSB, em seu gabinete no Centro de Operações de Inteligência (COI), no CAB.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Falamos sobre pautas importantes para o desenvolvimento do nosso estado e para fortalecer a relação com os municípios, ouvindo as demandas de prefeitas e prefeitos de todas as regiões. O diálogo permanente com as bancadas é fundamental para que as pessoas sigam trabalhando, juntas, pelos interesses das baianas e dos baianos”, publicou o governador nas redes sociais.

Desembarque de Leal

Este é o primeiro encontro de Jerônimo Rodrigues com os parlamentares dos Progressistas após o anúncio do deputado estadual e ex-presidente da Alba, Nelson Leal de desistência da corrida eleitoral para se dedicar a missão de coordenar a campanha eleitoral do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do parlamentar nas redes sociais na última sexta-feira, 7, e movimentou os bastidores político.

Além disso, os membros do PP também aguardam uma definição do futuro político. A legenda deve sofrer uma debandada por conta de federação com o União Brasil. O possível destino de parte da bancada é justamente o PSB.