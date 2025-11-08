ELEIÇÕES
Deputado Nelson Leal abandona reeleição e assume campanha de ACM Neto
Anúncio foi feito por meio das redes sociais do parlamentar
Por Gabriela Araújo
O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Nelson Leal (PP), anunciou a sua desistência da corrida eleitoral para se dedicar a uma nova missão: coordenar a campanha eleitoral do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).
O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do parlamentar nas redes sociais na última sexta-feira, 7, e movimentou os bastidores político.
Na publicação, o progressista comentou sobre a sua desistência de renovar a cadeira no Legislativo baiano após sete mandatos consecutivos no Parlamento.
“Depois de sete mandatos consecutivos e de exercer a presidência da Assembleia Legislativa, decidir abrir mão da minha reeleição para me dedicar integralmente a esta missão”, disse o deputado.
