Deputado Nelson Leal abandona reeleição e assume campanha de ACM Neto

Deputado estadual Nelson Leal (PP) - Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

O deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Nelson Leal (PP), anunciou a sua desistência da corrida eleitoral para se dedicar a uma nova missão: coordenar a campanha eleitoral do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do parlamentar nas redes sociais na última sexta-feira, 7, e movimentou os bastidores político.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na publicação, o progressista comentou sobre a sua desistência de renovar a cadeira no Legislativo baiano após sete mandatos consecutivos no Parlamento.

“Depois de sete mandatos consecutivos e de exercer a presidência da Assembleia Legislativa, decidir abrir mão da minha reeleição para me dedicar integralmente a esta missão”, disse o deputado.