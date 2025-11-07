Eleições 2026: como justificar o voto em caso de ausência?

Preparação para as Eleições 2024 na sede do TRE - Bahia Na foto: Urna eletrônica Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE Data: 27 /08/2024 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A menos de um ano para as eleições, surgem diversas dúvidas no eleitor, uma delas refere-se à justificativa em caso de ausência na votação do seu domicílio eleitoral.

Nesse caso, o eleitor poderá apresentar a justificativa da seguinte forma, tanto para o primeiro turno como para o segundo:

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

aplicativo e-Título: baixe nas Plataformas Android e iOS;

baixe nas Plataformas Android e iOS; Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF): apresente preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais.

O prazo para a justificativa em caso de ausência é de 60 dias após cada turno da votação.

Saiba como emitir o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE)

É necessário apresentar também um documento oficial de identificação com foto no local de votação ou de recepção de justificativas. Esses documentos são aceitos ainda que expirada a data de validade.

O formulário pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral:

cartórios eleitorais;

postos;

centrais de atendimento;

nos portais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral);

TRE (Tribunais Regionais Eleitorais).

Como preencher o RJE?

O formulário RJE deve ser preenchido com o número de título eleitoral. Se tiver dados incorretos, que não permitam a identificação do eleitor ou da eleitora, não será validado.

O juízo eleitoral responsável pela recepção do RJE não registrado em urna deve lançar as informações no Cadastro Eleitoral.

Eleitorado no exterior

Já os eleitores que vivem no exterior pode apresentar a justificativa pela ausência à votação pelo e-Título ou nas mesas receptoras de votos do exterior que funcionem com urna eletrônica:

a pessoa com título no Brasil que esteja no exterior no dia da eleição;

a pessoa com título da Zona Eleitoral do Exterior que esteja fora de seu domicílio eleitoral na data de eleição presidencial.

Consequências para quem não votar

Enquanto não regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, o eleitor não poderá: