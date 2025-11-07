Menu
ELEIÇÕES
ELEIÇÕES

Eleições 2026: como justificar o voto em caso de ausência?

Prazo para justificativa é de 60 dias após cada turno

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

07/11/2025 - 10:59 h
Preparação para as Eleições 2024 na sede do TRE - Bahia Na foto: Urna eletrônica Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE Data: 27 /08/2024
Preparação para as Eleições 2024 na sede do TRE - Bahia Na foto: Urna eletrônica Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE Data: 27 /08/2024 -

A menos de um ano para as eleições, surgem diversas dúvidas no eleitor, uma delas refere-se à justificativa em caso de ausência na votação do seu domicílio eleitoral.

Nesse caso, o eleitor poderá apresentar a justificativa da seguinte forma, tanto para o primeiro turno como para o segundo:

  • aplicativo e-Título: baixe nas Plataformas Android e iOS;
  • Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF): apresente preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais.

O prazo para a justificativa em caso de ausência é de 60 dias após cada turno da votação.

Saiba como emitir o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE)

É necessário apresentar também um documento oficial de identificação com foto no local de votação ou de recepção de justificativas. Esses documentos são aceitos ainda que expirada a data de validade.

O formulário pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral:

Como preencher o RJE?

O formulário RJE deve ser preenchido com o número de título eleitoral. Se tiver dados incorretos, que não permitam a identificação do eleitor ou da eleitora, não será validado.

Democracia inclusiva: veja recursos que garantem o voto acessível
Tiririca abandona Bolsonaro e se junta a senadores baianos
Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio e se lança candidato ao Planalto
Quanto ganha cada governador? Veja o ranking dos salários dos gestores

O juízo eleitoral responsável pela recepção do RJE não registrado em urna deve lançar as informações no Cadastro Eleitoral.

Eleitorado no exterior

Já os eleitores que vivem no exterior pode apresentar a justificativa pela ausência à votação pelo e-Título ou nas mesas receptoras de votos do exterior que funcionem com urna eletrônica:

  • a pessoa com título no Brasil que esteja no exterior no dia da eleição;
  • a pessoa com título da Zona Eleitoral do Exterior que esteja fora de seu domicílio eleitoral na data de eleição presidencial.

Consequências para quem não votar

Enquanto não regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, o eleitor não poderá:

  • obter passaporte ou carteira de identidade;
  • receber salário em cargos públicos;
  • participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados;
  • inscrever-se em concursos públicos;
  • renovar matrícula em faculdades ou outros estabelecimentos de ensino oficial;
  • praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.

