Tiririca abandona Bolsonaro e se junta a senadores baianos

Deputado federal Tiririca - Foto: Anny Karoline/Câmara dos Deputados

O humorista e palhaço Tiririca, deputado federal desde 2011 por São Paulo, deixou o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ingressou no PSD, que é comandado nacionalmente por Gilberto Kassab e, aqui na Bahia, tem os senadores Otto Alencar e Angelo Coronel entre os principais nomes.

O agora pessedista assinou a ficha de filiação ao partido na quarta-feira, 5. Conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, auxiliares do deputado deram o aval para que ele fizesse a mudança antes da janela partidária.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De São Paulo para o Ceará

Além da mudança de partido, Tiririca trocou o seu domicílio eleitoral. Eleito para os quatro mandatos anteriores pelo estado de São Paulo, agora deve tentar um novo mandato pelo Ceará, seu estado natal — ele é natural da cidade de Itapipoca.

Em 2022, Tiririca entrou em atrito com a cúpula do PL após a sigla dar o número na urna 2222, que ele usava desde 2010, para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).