POLÍTICA
ELEIÇÕES 2026

Tiririca abandona Bolsonaro e se junta a senadores baianos

Humorista, Tiririca está na Câmara dos Deputados desde 2011

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

06/11/2025 - 6:41 h
Deputado federal Tiririca
Deputado federal Tiririca -

O humorista e palhaço Tiririca, deputado federal desde 2011 por São Paulo, deixou o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ingressou no PSD, que é comandado nacionalmente por Gilberto Kassab e, aqui na Bahia, tem os senadores Otto Alencar e Angelo Coronel entre os principais nomes.

O agora pessedista assinou a ficha de filiação ao partido na quarta-feira, 5. Conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, auxiliares do deputado deram o aval para que ele fizesse a mudança antes da janela partidária.

De São Paulo para o Ceará

Além da mudança de partido, Tiririca trocou o seu domicílio eleitoral. Eleito para os quatro mandatos anteriores pelo estado de São Paulo, agora deve tentar um novo mandato pelo Ceará, seu estado natal — ele é natural da cidade de Itapipoca.

Em 2022, Tiririca entrou em atrito com a cúpula do PL após a sigla dar o número na urna 2222, que ele usava desde 2010, para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Angelo Coronel Bolsonaro ceará janela partidária otto alencar pl PSD Tiririca

