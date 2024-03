Tiririca é acusado de importunação sexual | A TARDE

O humorista e deputado federal Tiririca (PL-SP) é investigado pela Polícia Civil de São Paulo em um caso de importunação sexual. A denúncia foi feita por um homem de 39 anos que registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar na última quinta-feira, 29. À polícia, ele relatou a suposta vítima relatou que tomou uma dedada em frente a um condomínio e que se sentiu humilhado com a situação.



O homem seria um prestador de serviços que trabalhava na manutenção de um prédio em um condomínio na Zona Sul da capital paulista. Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou que o boletim de ocorrência foi registrado como importunação sexual e que "diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido".

Segundo o prestador de serviço, as pessoas que estavam na portaria, entre elas um segurança e outros prestadores de serviço, “riram do declarante, motivo pelo qual se sentiu humilhado”. Logo depois, o prestador de serviço disse que soube que se tratava do deputado federal. O homem foi orientado pela advogada a registrar o boletim de ocorrência.

A assessoria do deputado federal ainda não se manifestou sobre o caso.