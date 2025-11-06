Democracia inclusiva: veja recursos que garantem o voto acessível

Urna eletrônica possuem teclado em braile - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O direito ao voto é garantido a todos os brasileiros e é um dos princípios fundamentais da Justiça Eleitoral. Para que esse direito seja exercido de forma plena, a instituição adota diversas medidas principalmente de acessibilidade voltadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O objetivo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é garantir que todos possam participar do processo democrático com autonomia, segurança e igualdade de condições, por meio de adaptações nos locais de votação, recursos nas urnas eletrônicas e atendimento especializado no dia da eleição.

Confira as principais medidas de acessibilidade nas eleições

A Justiça adota uma série de ações para garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam votar com autonomia. Veja os principais recursos disponíveis: