Mudança de voto: saiba como transferir seu título de eleitor

Preparação para as Eleições na sede do TRE - Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Os eleitores que desejam mudar o seu local de votação já pode solicitar a mudança por meio da Justiça Eleitoral. O serviço também pode ser feito pela internet para quem já possui o cadastro biométrico.

Caso opte por fazer a solicitação pessoalmente, o eleitor pode comparecer ao Cartório Eleitoral mais próximo de sua casa de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Saiba quais são os requisitos para fazer a mudança para outro município

Residir há, pelo menos, três meses na nova cidade;

A emissão do Tìtulo Eleitoral ou a última transferência deve ter ocorrido há mais de um ano (exceto servidor público civil ou militar e seus familiares por motivo de remoção);

Estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Passo a passo pela internet

A pessoa deve tirar uma foto, no formato selfie, em que apareça segurando o documento oficial de identificação ao lado do rosto. Não devem ser utilizados acessórios que dificultem o reconhecimento, como bonés, gorros e óculos.

Digitalizar ou fotografar seu documento de identificação oficial com foto, como Carteira de Identidade, CNH ou Carteira de Trabalho ;

; Digitalizar ou fotografar comprovante de residência em nome do eleitor ou de familiar (que comprove o parentesco) datado de, no mínimo, três meses e, no máximo, de um ano.

Após digitalizar a documentação, a pessoa poderá realizar a alteração de local de votação pela internet seguindo os seguintes passos: