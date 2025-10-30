Menu
GUIA ELEITORAL

Mudança de voto: saiba como transferir seu título de eleitor

Veja passo a passo para mudar local de votação online ou presencial

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

30/10/2025 - 13:52 h
Preparação para as Eleições na sede do TRE - Bahia
Preparação para as Eleições na sede do TRE - Bahia -

Os eleitores que desejam mudar o seu local de votação já pode solicitar a mudança por meio da Justiça Eleitoral. O serviço também pode ser feito pela internet para quem já possui o cadastro biométrico.

Caso opte por fazer a solicitação pessoalmente, o eleitor pode comparecer ao Cartório Eleitoral mais próximo de sua casa de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Saiba quais são os requisitos para fazer a mudança para outro município

  • Residir há, pelo menos, três meses na nova cidade;
  • A emissão do Tìtulo Eleitoral ou a última transferência deve ter ocorrido há mais de um ano (exceto servidor público civil ou militar e seus familiares por motivo de remoção);
  • Estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Passo a passo pela internet

  • A pessoa deve tirar uma foto, no formato selfie, em que apareça segurando o documento oficial de identificação ao lado do rosto. Não devem ser utilizados acessórios que dificultem o reconhecimento, como bonés, gorros e óculos.
  • Digitalizar ou fotografar seu documento de identificação oficial com foto, como Carteira de Identidade, CNH ou Carteira de Trabalho;
  • Digitalizar ou fotografar comprovante de residência em nome do eleitor ou de familiar (que comprove o parentesco) datado de, no mínimo, três meses e, no máximo, de um ano.

Após digitalizar a documentação, a pessoa poderá realizar a alteração de local de votação pela internet seguindo os seguintes passos:

  • Acessar o autoatendimento Eleitoral, no site do TSE;
  • Clicar na opção “Título Eleitoral”, “Atualize ou corrija seu título eleitoral” e “Atualize seu endereço”;
  • A pessoa deverá anexar seus documentos digitalizados e, na sequência, informar o endereço do seu novo local de votação;
  • Após completar as etapas, anote o número ou faça um print do protocolo de atendimento;
  • A Justiça Eleitoral irá analisar o pedido. Para acompanhar o andamento da solicitação, a pessoa deve acessar a guiaAcompanhe uma solicitação”.

