Mudança de voto: saiba como transferir seu título de eleitor
Veja passo a passo para mudar local de votação online ou presencial
Por Gabriela Araújo
Os eleitores que desejam mudar o seu local de votação já pode solicitar a mudança por meio da Justiça Eleitoral. O serviço também pode ser feito pela internet para quem já possui o cadastro biométrico.
Caso opte por fazer a solicitação pessoalmente, o eleitor pode comparecer ao Cartório Eleitoral mais próximo de sua casa de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.
Saiba quais são os requisitos para fazer a mudança para outro município
- Residir há, pelo menos, três meses na nova cidade;
- A emissão do Tìtulo Eleitoral ou a última transferência deve ter ocorrido há mais de um ano (exceto servidor público civil ou militar e seus familiares por motivo de remoção);
- Estar em dia com a Justiça Eleitoral.
Passo a passo pela internet
- A pessoa deve tirar uma foto, no formato selfie, em que apareça segurando o documento oficial de identificação ao lado do rosto. Não devem ser utilizados acessórios que dificultem o reconhecimento, como bonés, gorros e óculos.
- Digitalizar ou fotografar seu documento de identificação oficial com foto, como Carteira de Identidade, CNH ou Carteira de Trabalho;
- Digitalizar ou fotografar comprovante de residência em nome do eleitor ou de familiar (que comprove o parentesco) datado de, no mínimo, três meses e, no máximo, de um ano.
Após digitalizar a documentação, a pessoa poderá realizar a alteração de local de votação pela internet seguindo os seguintes passos:
- Acessar o autoatendimento Eleitoral, no site do TSE;
- Clicar na opção “Título Eleitoral”, “Atualize ou corrija seu título eleitoral” e “Atualize seu endereço”;
- A pessoa deverá anexar seus documentos digitalizados e, na sequência, informar o endereço do seu novo local de votação;
- Após completar as etapas, anote o número ou faça um print do protocolo de atendimento;
- A Justiça Eleitoral irá analisar o pedido. Para acompanhar o andamento da solicitação, a pessoa deve acessar a guia “Acompanhe uma solicitação”.
