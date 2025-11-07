Leo Prates acerta filiação ao Republicanos e saída do PDT

Leo Prates deve se filiar ao Republicanos - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

O deputado federal Leo Prates negocia os detalhes finais da sua saída do PDT rumo ao Republicanos, partido presidido na Bahia pelo também deputado Márcio Marinho. Os detalhes da negociação foram obtidos pelo Grupo A TARDE em conversas reservadas com nomes próximos ao parlamentar.

Segundo uma das fontes consultados pelo Grupo A TARDE, sob anonimato, apesar da identificação com o PDT e com as bandeiras levantadas pela legenda, Prates entende que o retorno da sigla para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), movimento liderado por Félix Mendonça Júnior, pode se tornar um 'problema' para sua tentativa de reeleição no próximo ano, uma vez que o deputado continua alinhado com o bloco político de oposição, liderado no estado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

Uma outra fonte, também sob reserva, pontuou que Leo terá uma conversa nos próximos meses com o ex-ministro Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, para tentar um alinhamento. Caso não chegue a um entendimento, o caminho certo é o Republicanos, que hoje conta com três deputados federais baianos: Márcio Marinho, Rogéria Santos e Alex Santana.

Hugo Motta na articulação

Ainda de acordo com a apuração do Grupo A TARDE, Leo Prates teria sido 'abençoado' pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, filiado ao Republicanos, que enxerga no deputado baiano um quadro de 'excelência' para reforçar as fileiras do partido na próxima legislatura. O deputado Marcos Pereira, que comanda a sigla a nível nacional, também é um dos interessados em atrair Leo Prates para os quadros.

O recuo de Alex Santana, que não tentará a reeleição em 2026, também garante a Leo Prates, segundo a mesma fonte, uma renovação tranquila do seu mandato em Brasília, uma vez que, segundo os cálculos internos da legenda, o Republicanos deve ter entre três e quatro deputados federais baianos eleitos.

Márcio Marinho confirma negociações

Em entrevista a uma emissora de rádio local, nesta sexta-feira, 7, o deputado federal Márcio Marinho, presidente estadual do Republicanos, confirmou a possibilidade de portabilidade de Prates para a legenda, que deve ocorrer com a abertura da janela partidária, no primeiro semestre de 2026.

“Teremos a entrada no Republicanos, no momento certo, do deputado federal Léo Prates, que virá para o Republicanos. Atenção PDT, atenção redação, está vindo para o Republicanos”, afirmou Marinho.

Projeções para 2026

Um dos principais partidos da oposição na Bahia, o Republicanos tentará ampliar suas bancadas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa (Alba). Para alcançar o segundo objetivo, o partido filiou Lorena Brandão, ex-vereadora de Salvador, para ser candidata a uma cadeira de deputada estadual.

Lorena, que estava no PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo cotada como vice do ex-ministro João Roma na chapa majoritária em 2022, é conhecida por sua relação com movimentos evangélicos na capital baiana, sendo filha do bispo Átila Brandão.

“Quando recebi a ligação de Marinho, fazendo o convite, eu não entendi nada porque quem iria querer alguém que havia perdido a eleição. E ele disse para mim que o Republicanos queria. Eu estou aqui para somar”, destacou Lorena ao comentar sua filiação.