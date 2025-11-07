Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro

Primeira Turma da Corte rejeita recurso de defesa do ex-presidente

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

07/11/2025 - 16:17 h | Atualizada em 07/11/2025 - 17:19
Bolsonaro tem recursos rejeitados pelo STF
Bolsonaro tem recursos rejeitados pelo STF -

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira, 7, para rejeitar o recurso da defesa de Jair Bolsonaro (PL) e manter a condenação do ex-presidente por sua participação na trama que tinha como objetivo a exeucção de um golpe de Estado.

Leia Também:

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro
Em evento com ministro de Lula, Bruno promete reforço a ambulantes no Carnaval
Trama golpista: Moraes toma decisão sobre recurso de Bolsonaro
COP30: Comando Vermelho ameaça parar obras; governo reage

O primeiro voto foi o de relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, que foi a favor da rejeição do recurso. Flávio Dino, também integrante da Primeira Turma, seguiu a relatoria e votou pela manutenção da condenação do ex-presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No início da tarde, Cristiano Zanin também votou pela rejeição, formando a maioria. Com o afastamento de Luiz Fux da Primeira Turma, após pedido do magistrado, resta apenas o voto de Cármen Lúcia. O placar está 3 a 0.

Bolsonaro condenado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por sua participação da trama golpista elaborada logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, era um dos mentores do golpe, dentro do chamado 'núcleo 1', junto com Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro tem recursos rejeitados pelo STF
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Bolsonaro tem recursos rejeitados pelo STF
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Bolsonaro tem recursos rejeitados pelo STF
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Bolsonaro tem recursos rejeitados pelo STF
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

x