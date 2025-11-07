STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro

Bolsonaro tem recursos rejeitados pelo STF - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira, 7, para rejeitar o recurso da defesa de Jair Bolsonaro (PL) e manter a condenação do ex-presidente por sua participação na trama que tinha como objetivo a exeucção de um golpe de Estado.

O primeiro voto foi o de relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, que foi a favor da rejeição do recurso. Flávio Dino, também integrante da Primeira Turma, seguiu a relatoria e votou pela manutenção da condenação do ex-presidente.

No início da tarde, Cristiano Zanin também votou pela rejeição, formando a maioria. Com o afastamento de Luiz Fux da Primeira Turma, após pedido do magistrado, resta apenas o voto de Cármen Lúcia. O placar está 3 a 0.

Bolsonaro condenado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por sua participação da trama golpista elaborada logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, era um dos mentores do golpe, dentro do chamado 'núcleo 1', junto com Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.