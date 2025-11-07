BRASIL
COP30: Comando Vermelho ameaça parar obras; governo reage
COP30 está sendo realizado na cidade de Belém (PA); evento recebe dirigentes de diversos países
Por Yuri Abreu
O Comando Vermelho virou objeto de preocupação do governo federal em meio a realização da Cúpula do Clima (COP30), em Belém. O Planalto está investigando ameaças feitas supostamente pela facção criminosa contra a Subestação Belém-Marituba, no Pará, uma das principais estruturas elétricas e fica próxima a capital paraense.
A Verene Energia, que administra o equipamento, encaminhou informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, relatando atos de coação e ameaças de ataques às obras de implantação de reforço da subestação de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.
Exigências
Segundo a empresa, as ameaças foram feitas no último dia 30 de outubro, quando um indivíduo que se identificou como integrante do CV apresentou duas exigências:
- Suspensão imediata da obra de expansão da Subestação Marituba; e
- Interrupção diária de todas as atividades de operação da subestação a partir das 15h.
Infraestrutura crítica
À CNN Brasil, o Ministério informou que tomou conhecimento dos fatos e de imediato iniciou a apuração e o devido encaminhamento aos órgãos competentes. A instalação é considerada infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional (SIN).
Água é R$25 e coxinha R$ 45: preços na COP30 assustam visitantes
Quem visita as lanchonetes da chamada blue zone da COP30, que acontece em Belém, no Pará, está descobrindo que um dos maiores desafios do evento é conseguir se alimentar, pois o que tem causado espanto entre delegações internacionais, observadores e jornalistas é o valor cobrado pela comida: até um simples brigadeiro entrou para a lista de itens “de luxo”.
Dentro do Parque da Cidade, onde ocorre a cúpula, uma garrafinha de água de 350 mL ou uma lata de refrigerante sai por R$ 25, enquanto um suco natural de frutas regionais — como cupuaçu ou acerola — chega a R$ 30.
