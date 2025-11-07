COP30: Comando Vermelho ameaça parar obras; governo reage

Susposta ameaça a subestação elétrica pode colocar COP30 em risco - Foto: Raimundo Pacco/COP30

O Comando Vermelho virou objeto de preocupação do governo federal em meio a realização da Cúpula do Clima (COP30), em Belém. O Planalto está investigando ameaças feitas supostamente pela facção criminosa contra a Subestação Belém-Marituba, no Pará, uma das principais estruturas elétricas e fica próxima a capital paraense.

A Verene Energia, que administra o equipamento, encaminhou informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, relatando atos de coação e ameaças de ataques às obras de implantação de reforço da subestação de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Exigências

Segundo a empresa, as ameaças foram feitas no último dia 30 de outubro, quando um indivíduo que se identificou como integrante do CV apresentou duas exigências:

Suspensão imediata da obra de expansão da Subestação Marituba; e

Interrupção diária de todas as atividades de operação da subestação a partir das 15h.

Infraestrutura crítica

À CNN Brasil, o Ministério informou que tomou conhecimento dos fatos e de imediato iniciou a apuração e o devido encaminhamento aos órgãos competentes. A instalação é considerada infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Água é R$25 e coxinha R$ 45: preços na COP30 assustam visitantes

Quem visita as lanchonetes da chamada blue zone da COP30, que acontece em Belém, no Pará, está descobrindo que um dos maiores desafios do evento é conseguir se alimentar, pois o que tem causado espanto entre delegações internacionais, observadores e jornalistas é o valor cobrado pela comida: até um simples brigadeiro entrou para a lista de itens “de luxo”.

Dentro do Parque da Cidade, onde ocorre a cúpula, uma garrafinha de água de 350 mL ou uma lata de refrigerante sai por R$ 25, enquanto um suco natural de frutas regionais — como cupuaçu ou acerola — chega a R$ 30.