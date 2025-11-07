Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLIMA

Planeta ferve: COP30 começa em Belém sob forte alerta

Realizado pela primeira vez na Amazônia, COP30 tem como objetivo discutir e negociar medidas globais para combater as mudanças climáticas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/11/2025 - 10:17 h
COP30 começa em Belém sob forte alerta
COP30 começa em Belém sob forte alerta -

Evento que tem como objetivo discutir e negociar medidas globais para combater as mudanças climáticas, a COP, que chega a sua 30ª edição e pela primeira vez será realizado na Amazônia, mais precisamente em Belém (PA), vai começar oficialmente, na próxima segunda-feira, 10, sob alerta de novo recorde de calor global.

Isso porque meteorologistas tem apontado que este ano de 2025 caminha para ser um dos anos mais quentes já registrados na história. Além disso, o limite de aumento da temperatura global previsto no Acordo de Paris, assinado em 2015, voltou a ser ultrapassado em outubro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fenômenos meteorológicos

Segundo um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), o período entre 2015 e 2025 será o mais quente desde o início dos registros, há 176 anos. Ademais, dados do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S) indicam que a temperatura média global do ar na superfície em outubro de 2025 ficou 1,55°C acima da média pré-industrial, o primeiro mês a superar o limite de 1,5°C desde abril.

Leia Também:

Entenda por que líderes mundiais abandonaram a gravata na COP30
COP30: projeto da RMS de Salvador leva educação ambiental a Belém
COP30: Projeto de Lei que define Belém como capital do Brasil é aprovado

Os boletins das duas entidades apontaram ainda que o aquecimento global está provocando mudanças rápidas nos oceanos e nas calotas polares. A temperatura média da superfície do mar atingiu 20,54°C em outubro de 2025, o terceiro valor mais alto já registrado. O Ártico apresentou 12% menos gelo do que a média, enquanto a Antártida teve a terceira menor extensão marinha congelada.

Segundo as publicações, essas mudanças estão diretamente associadas a fenômenos meteorológicos extremos que marcaram o ano, como inundações, ondas de calor, incêndios florestais e secas severas em diferentes regiões do planeta.

Alterações na vestimenta

O governo brasileiro optou por flexibilizar o código de vestimenta dos participantes da COP30 devido às altas temperaturas e à umidade típica de Belém, sede do evento. A conferência terá início nesta quinta, 6, com a realização da cúpula de chefes de Estado.

Em comunicado oficial encaminhado aos participantes na manhã do último dia 4 de novembro, a organização informou que o uso de traje social formal não será obrigatório durante as sessões do evento.

A mensagem detalhou que a orientação é que delegados, negociadores, observadores e jornalistas usem roupas mais casuais durante a COP30, a fim de garantir mais conforto durante o evento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acordo de Paris Amazônia aquecimento global belém COP-30 mudanças climáticas recorde de calor

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
COP30 começa em Belém sob forte alerta
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

COP30 começa em Belém sob forte alerta
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

COP30 começa em Belém sob forte alerta
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

COP30 começa em Belém sob forte alerta
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x