Planeta ferve: COP30 começa em Belém sob forte alerta

COP30 começa em Belém sob forte alerta - Foto: Raimundo Pacco/COP30

Evento que tem como objetivo discutir e negociar medidas globais para combater as mudanças climáticas, a COP, que chega a sua 30ª edição e pela primeira vez será realizado na Amazônia, mais precisamente em Belém (PA), vai começar oficialmente, na próxima segunda-feira, 10, sob alerta de novo recorde de calor global.

Isso porque meteorologistas tem apontado que este ano de 2025 caminha para ser um dos anos mais quentes já registrados na história. Além disso, o limite de aumento da temperatura global previsto no Acordo de Paris, assinado em 2015, voltou a ser ultrapassado em outubro.

Fenômenos meteorológicos

Segundo um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), o período entre 2015 e 2025 será o mais quente desde o início dos registros, há 176 anos. Ademais, dados do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S) indicam que a temperatura média global do ar na superfície em outubro de 2025 ficou 1,55°C acima da média pré-industrial, o primeiro mês a superar o limite de 1,5°C desde abril.

Os boletins das duas entidades apontaram ainda que o aquecimento global está provocando mudanças rápidas nos oceanos e nas calotas polares. A temperatura média da superfície do mar atingiu 20,54°C em outubro de 2025, o terceiro valor mais alto já registrado. O Ártico apresentou 12% menos gelo do que a média, enquanto a Antártida teve a terceira menor extensão marinha congelada.

Segundo as publicações, essas mudanças estão diretamente associadas a fenômenos meteorológicos extremos que marcaram o ano, como inundações, ondas de calor, incêndios florestais e secas severas em diferentes regiões do planeta.

Alterações na vestimenta

O governo brasileiro optou por flexibilizar o código de vestimenta dos participantes da COP30 devido às altas temperaturas e à umidade típica de Belém, sede do evento. A conferência terá início nesta quinta, 6, com a realização da cúpula de chefes de Estado.

Em comunicado oficial encaminhado aos participantes na manhã do último dia 4 de novembro, a organização informou que o uso de traje social formal não será obrigatório durante as sessões do evento.

A mensagem detalhou que a orientação é que delegados, negociadores, observadores e jornalistas usem roupas mais casuais durante a COP30, a fim de garantir mais conforto durante o evento.