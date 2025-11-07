Água é R$25 e coxinha R$ 45: preços na COP30 assustam visitantes

COP30 acontece em Belém, no Pará - Foto: Agência Brasil

Quem visita as lanchonetes da chamada blue zone da COP30, que acontece em Belém, no Pará, está descobrindo que um dos maiores desafios do evento é conseguir se alimentar, pois o que tem causado espanto entre delegações internacionais, observadores e jornalistas é o valor cobrado pela comida: até um simples brigadeiro entrou para a lista de itens “de luxo”.

Dentro do Parque da Cidade, onde ocorre a cúpula, uma garrafinha de água de 350 ml ou uma lata de refrigerante sai por R$ 25, enquanto um suco natural de frutas regionais — como cupuaçu ou acerola — chega a R$ 30.

Os lanches não ficam atrás: sanduíches naturais custam R$ 35, uma coxinha de frango sai por R$ 45 e pratos como filé ao molho madeira podem ultrapassar os R$ 70. Até as sobremesas seguem a mesma lógica: brownie a R$ 30, quadradinho de maracujá por R$ 35 e o tradicional brigadeiro a R$ 20.

Quem tenta economizar precisa caminhar mais. Em outro ponto do espaço, uma lanchonete vende água de 500 mL por R$ 15 — ainda cara, mas mais “em conta” — e sucos por R$ 20. O café, porém, continua salgado: o copinho pequeno custa R$ 15 e, com leite, chega a R$ 25. Doces regionais em cuia podem atingir R$ 100.

A poucos metros dali, os preços seguem o mesmo padrão: coxinha a R$ 45, wrap vegano a R$ 55 e pizzas que chegam a R$ 100. Um pedaço de bolo simples ou red velvet custa R$ 50, e até uma salada de frutas ultrapassa os R$ 40.

Levar comida de fora não é permitido. Segundo o site oficial da COP30, todas as refeições devem ser feitas dentro das áreas credenciadas, por motivos de segurança. “O consumo deve ocorrer apenas por meio do catering oficial ou dos estabelecimentos autorizados”, informa o comunicado.

Funcionários explicam que os preços altos se devem à dolarização dos produtos e às taxas repassadas à organização do evento. Mesmo assim, para muitos visitantes, o custo de uma refeição virou o verdadeiro “calor global” da conferência.

Jornalista reclama dos preços na COP30

O âncora da CNN Brasil Márcio Gomes relatou, nas redes sociais, que gastou R$ 99 em apenas três itens: dois salgados e um refrigerante. O jornalista compartilhou a experiência em um vídeo publicado em seu perfil. “Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, fui buscar um salgadinho e tá caro”, iniciou.

O comunicador mostrou os produtos e detalhou a conta. “Essa quiche de espinafre mais essa, não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu setenta reais”, disparou.

Gomes decidiu comprar outro salgado para se sustentar ao longo do dia. “Achei que ia ser pouco pra me alimentar pelo dia inteiro, então comprei esse camarão com queijo, deu 28 reais, ou seja, aqui deu noventa e nove reais”, explicou.

O jornalista ainda brincou com o tamanho das porções e comentou sobre a justificativa do preço. “Aí eu falei, nossa, mas é salgadinho, vinte e nove reais, e ela [a vendedora] disse: 'mas o queijo é de Marajó'. Deve ser um queijo maravilhoso, claro que eu vou provar, respeitando a culinária aqui do lugar, respeitando tudo, mas esses preços estão exorbitantes aqui na COP”, reclamou.