Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREÇOS EXORBITANTES

Água é R$25 e coxinha R$ 45: preços na COP30 assustam visitantes

COP30 acontece em Belém, no Pará

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/11/2025 - 11:57 h | Atualizada em 07/11/2025 - 12:23
COP30 acontece em Belém, no Pará
COP30 acontece em Belém, no Pará -

Quem visita as lanchonetes da chamada blue zone da COP30, que acontece em Belém, no Pará, está descobrindo que um dos maiores desafios do evento é conseguir se alimentar, pois o que tem causado espanto entre delegações internacionais, observadores e jornalistas é o valor cobrado pela comida: até um simples brigadeiro entrou para a lista de itens “de luxo”.

Dentro do Parque da Cidade, onde ocorre a cúpula, uma garrafinha de água de 350 ml ou uma lata de refrigerante sai por R$ 25, enquanto um suco natural de frutas regionais — como cupuaçu ou acerola — chega a R$ 30.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os lanches não ficam atrás: sanduíches naturais custam R$ 35, uma coxinha de frango sai por R$ 45 e pratos como filé ao molho madeira podem ultrapassar os R$ 70. Até as sobremesas seguem a mesma lógica: brownie a R$ 30, quadradinho de maracujá por R$ 35 e o tradicional brigadeiro a R$ 20.

Leia Também:

Fernando Haddad troca Lula e COP30 por velório de petista
Planeta ferve: COP30 começa em Belém sob forte alerta
Entenda por que líderes mundiais abandonaram a gravata na COP30

Quem tenta economizar precisa caminhar mais. Em outro ponto do espaço, uma lanchonete vende água de 500 mL por R$ 15 — ainda cara, mas mais “em conta” — e sucos por R$ 20. O café, porém, continua salgado: o copinho pequeno custa R$ 15 e, com leite, chega a R$ 25. Doces regionais em cuia podem atingir R$ 100.

A poucos metros dali, os preços seguem o mesmo padrão: coxinha a R$ 45, wrap vegano a R$ 55 e pizzas que chegam a R$ 100. Um pedaço de bolo simples ou red velvet custa R$ 50, e até uma salada de frutas ultrapassa os R$ 40.

Levar comida de fora não é permitido. Segundo o site oficial da COP30, todas as refeições devem ser feitas dentro das áreas credenciadas, por motivos de segurança. “O consumo deve ocorrer apenas por meio do catering oficial ou dos estabelecimentos autorizados”, informa o comunicado.

Funcionários explicam que os preços altos se devem à dolarização dos produtos e às taxas repassadas à organização do evento. Mesmo assim, para muitos visitantes, o custo de uma refeição virou o verdadeiro “calor global” da conferência.

Jornalista reclama dos preços na COP30

O âncora da CNN Brasil Márcio Gomes relatou, nas redes sociais, que gastou R$ 99 em apenas três itens: dois salgados e um refrigerante. O jornalista compartilhou a experiência em um vídeo publicado em seu perfil. “Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, fui buscar um salgadinho e tá caro”, iniciou.

O comunicador mostrou os produtos e detalhou a conta. “Essa quiche de espinafre mais essa, não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu setenta reais”, disparou.

Gomes decidiu comprar outro salgado para se sustentar ao longo do dia. “Achei que ia ser pouco pra me alimentar pelo dia inteiro, então comprei esse camarão com queijo, deu 28 reais, ou seja, aqui deu noventa e nove reais”, explicou.

O jornalista ainda brincou com o tamanho das porções e comentou sobre a justificativa do preço. “Aí eu falei, nossa, mas é salgadinho, vinte e nove reais, e ela [a vendedora] disse: 'mas o queijo é de Marajó'. Deve ser um queijo maravilhoso, claro que eu vou provar, respeitando a culinária aqui do lugar, respeitando tudo, mas esses preços estão exorbitantes aqui na COP”, reclamou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alimentação COP30

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
COP30 acontece em Belém, no Pará
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

COP30 acontece em Belém, no Pará
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

COP30 acontece em Belém, no Pará
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

COP30 acontece em Belém, no Pará
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x