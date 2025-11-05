Bolsonaro na Papuda? Médicos vão selar destino de ex-presidente

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista - Foto: Reprodução/X

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode passar por uma avaliação médica para verificar se ele possui condições de cumprir eventual prisão, em regime fechado, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A medida consta em um ofício enviado pelo Governo do Distrito Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Solicita-se que o apenado Jair Messias Bolsonaro seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais desta Capital da República", diz o documento.

"Salienta-se que é sabido que o réu já fora submetido a cirurgias na região abdominal, conforme amplamente noticiado em fontes abertas. [...] Registra-se, ainda, que, em 16/09/2025, foi necessária a realização de escolta emergencial de Jair Messias Bolsonaro ao Hospital DF Star, onde o monitorado permaneceu internado durante a noite", completa o texto.

Saiba como é a Papuda

O Complexo da Papuda é formado por cinco unidades prisionais, incluindo presídios de segurança máxima. Entre eles, há o Centro de Detenção Provisória (CDP) com capacidade para 1,6 mil internos que aguardam a sentença.

Entre as instalações, há uma ala específica para abrigar presos considerados vulneráveis – políticos, idosos e policiais (ou ex-policiais) - que correriam maior risco de represália, extorsão ou ameaça.

O local, na ala B do bloco 5, tem celas de 30 m², camas do tipo beliche, chuveiro e vaso sanitário.

De acordo com o G1, os internos têm direito a quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar e lanche noturno) e duas horas de banho de sol.

Condenação de Jair Bolsonaro

Em setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por diversos crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado.

A condenação prevê que a pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, já que a pena é superior a oito anos.

No entanto, o liberal ainda cumpre prisão em regime domiciliar, enquanto os embargos de declaração ainda serão julgados pelo mesmo colegiado. A expectativa é a de que essa decisão saia até o mês de dezembro.