Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro na Papuda? Médicos vão selar destino de ex-presidente

Governo do Distrito Federal encaminhou ofício ao STF para avaliação médica de Jair Bolsonaro (PL)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/11/2025 - 11:24 h | Atualizada em 05/11/2025 - 12:31
Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode passar por uma avaliação médica para verificar se ele possui condições de cumprir eventual prisão, em regime fechado, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A medida consta em um ofício enviado pelo Governo do Distrito Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Solicita-se que o apenado Jair Messias Bolsonaro seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais desta Capital da República", diz o documento.

Leia Também:

Hitler, Bolsonaro e Lula disparam como nomes de pessoas no Brasil
Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio e se lança candidato ao Planalto
STF decide se Eduardo Bolsonaro vira reú por coação

"Salienta-se que é sabido que o réu já fora submetido a cirurgias na região abdominal, conforme amplamente noticiado em fontes abertas. [...] Registra-se, ainda, que, em 16/09/2025, foi necessária a realização de escolta emergencial de Jair Messias Bolsonaro ao Hospital DF Star, onde o monitorado permaneceu internado durante a noite", completa o texto.

Saiba como é a Papuda

O Complexo da Papuda é formado por cinco unidades prisionais, incluindo presídios de segurança máxima. Entre eles, há o Centro de Detenção Provisória (CDP) com capacidade para 1,6 mil internos que aguardam a sentença.

Entre as instalações, há uma ala específica para abrigar presos considerados vulneráveis – políticos, idosos e policiais (ou ex-policiais) - que correriam maior risco de represália, extorsão ou ameaça.

O local, na ala B do bloco 5, tem celas de 30 m², camas do tipo beliche, chuveiro e vaso sanitário.

De acordo com o G1, os internos têm direito a quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar e lanche noturno) e duas horas de banho de sol.

Condenação de Jair Bolsonaro

Em setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por diversos crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado.

A condenação prevê que a pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, já que a pena é superior a oito anos.

No entanto, o liberal ainda cumpre prisão em regime domiciliar, enquanto os embargos de declaração ainda serão julgados pelo mesmo colegiado. A expectativa é a de que essa decisão saia até o mês de dezembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro brasil Jair Bolsonaro Papuda politica regime fechado saude STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x