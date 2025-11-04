Hitler, Bolsonaro e Lula disparam como nomes de pessoas no Brasil

Os comes possuem diversos registros no Brasil - Foto: Divulgação | AFP

Engana-se quem pensa que no Brasil apenas os nomes “José” e “Maria” é que fazem sucesso. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 4, diversos brasileiros possuem nomes inusitados de políticos.

De acordo com o projeto ‘Nomes no Brasil’, levantamento de nomes mais frequentes do país, há cerca de 168 brasileiros chamados Hitler, em homenagem ao ditador nazista, que foi rersponsavel pela morte de 6 milhões de judeus entre 1933 e 1945.

O estudo ainda revelou que a idade mediana dos Hitler’s é de 39 anos e o maior pico de registros do nome aconteceu entre os anos 1980 a 1989 e 2000 a 2009. O estado com a maior quantidade de pessoas com o nome é Minas Gerais (37), seguido de São Paulo (28) e Paraíba (15).

Existem também 78 pessoas que utilizam o Hitler como sobrenome no estado de São Paulo. Já os batizados como Adolf, primeiro nome do líder nazista, chegam a marca de 138 pessoas.

Vale lembrar que não é proibido batizar uma criança com o nome de Hitler no Brasil. Apesar de movimentos de apologia ao nazismo serem terminantemente proibidos no país, não há uma proibição legal explícita para o nome do nazista, mas o oficial do cartório civil pode se recusar a registrar a pessoa com base na Lei de Registros Públicos.

Há quantos Bolsonaros e Lulas no Brasil?

Figuras importantes das últimas eleições presidenciais do Brasil, Lula e Bolsonaro também receberam homenagens dos brasileiros ao longo dos anos. Os dados do IBGE, baseados no Censo de 2022, alegam que há cerca de 220 pessoas batizadas com o nome de Lula e 2452 utilizando-o como sobrenome.

Os estados com o maior número de registros do sobrenome são: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Piauí.São Paulo volta a dominar com relação ao primeiro nome, seguido do Rio de Janeiro.

Já os registros do nome Bolsonaro são apenas para o sobrenome, totalizando 241 pessoas no Brasil. Todas elas foram registradas no Estado de São Paulo, em cidades como Taiúva e Jaboticabal.