COMPORTAMENTO
Nomes únicos: Brasil tem 4,3 mil nomes usados por somente 20 pessoas
IBGE divulgou uma lista de nomes mais incomuns no Brasil
O Brasil tem uma lista de 4.309 nomes usados por somente 20 pessoas de acordo com o Censo 2022, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) nesta terça-feira, 4. Vale ressaltar que os nomes usados por menos de 20 pessoas não foram divulgados por conta de um sigilo estatístico, de acordo com o instituto.
Na lista a seguir também não são citados nomes com mais de 20 ocorrências. Logo, caso não encontre o seu nome, é possível pesquisá-lo diretamente no site do IBGE.
Nomes mais incomuns do Brasil
Entre os nomes com somente 20 pessoas usam são:
- Abao;
- Bing;
- Careludo;
- Echyley;
- Kiyoco;
- Lciana;
- Marcirajara;
- Wyclef;
- Zicleia;
- Vaclebson.
Os demais nomes que somente 20 pessoas utilizam estão disponíveis para busca no site oficial do IBGE. Para isso, basta ir na parte debaixo da tabela, selecionar o número e digitar o número referente a última aba e ver a lista da ordem inversa.
