Nomes únicos: Brasil tem 4,3 mil nomes usados por somente 20 pessoas

Brasil tem 4,3 mil nomes usados por somente 20 pessoas - Foto: UENDEL GALTER

O Brasil tem uma lista de 4.309 nomes usados por somente 20 pessoas de acordo com o Censo 2022, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) nesta terça-feira, 4. Vale ressaltar que os nomes usados por menos de 20 pessoas não foram divulgados por conta de um sigilo estatístico, de acordo com o instituto.

Na lista a seguir também não são citados nomes com mais de 20 ocorrências. Logo, caso não encontre o seu nome, é possível pesquisá-lo diretamente no site do IBGE.

Nomes mais incomuns do Brasil

Entre os nomes com somente 20 pessoas usam são:

Abao;

Bing;

Careludo;

Echyley;

Kiyoco;

Lciana;

Marcirajara;

Wyclef;

Zicleia;

Vaclebson.

Os demais nomes que somente 20 pessoas utilizam estão disponíveis para busca no site oficial do IBGE. Para isso, basta ir na parte debaixo da tabela, selecionar o número e digitar o número referente a última aba e ver a lista da ordem inversa.