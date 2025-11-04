Menu
COMPORTAMENTO

Nomes únicos: Brasil tem 4,3 mil nomes usados por somente 20 pessoas

IBGE divulgou uma lista de nomes mais incomuns no Brasil

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/11/2025 - 17:38 h | Atualizada em 04/11/2025 - 17:50
Brasil tem 4,3 mil nomes usados por somente 20 pessoas
Brasil tem 4,3 mil nomes usados por somente 20 pessoas -

O Brasil tem uma lista de 4.309 nomes usados por somente 20 pessoas de acordo com o Censo 2022, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) nesta terça-feira, 4. Vale ressaltar que os nomes usados por menos de 20 pessoas não foram divulgados por conta de um sigilo estatístico, de acordo com o instituto.

Na lista a seguir também não são citados nomes com mais de 20 ocorrências. Logo, caso não encontre o seu nome, é possível pesquisá-lo diretamente no site do IBGE.

Nomes mais incomuns do Brasil

Entre os nomes com somente 20 pessoas usam são:

  • Abao;
  • Bing;
  • Careludo;
  • Echyley;
  • Kiyoco;
  • Lciana;
  • Marcirajara;
  • Wyclef;
  • Zicleia;
  • Vaclebson.

Os demais nomes que somente 20 pessoas utilizam estão disponíveis para busca no site oficial do IBGE. Para isso, basta ir na parte debaixo da tabela, selecionar o número e digitar o número referente a última aba e ver a lista da ordem inversa.

