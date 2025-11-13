POLÍTICA
Obras milionárias na Avenida Contorno já têm prazo para começar
Projeto de requalificação da avenida inclui melhorias urbanísticas e deve ser iniciado ainda neste ano
Por Flávia Requião
As obras de revitalização da Avenida Lafayete Coutinho, popularmente chamada de Contorno, estão previstas para começar em dezembro deste ano, conforme antecipou a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, ao Portal A TARDE.
Ao todo, a urbanização terá duas etapas que prosseguirão alinhadas, conforme antecipou a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) ao Portal.
Leia Também:
A primeira parte do projeto, divulgado em primeira mão pelo Portal, prevê o fim da pequena calçada que existe hoje na Contorno, com a instalação de um espaço maior, na mesma altura da pista, além de uma ciclovia. A expectativa é que isso torne mais segura uma caminhada na região, hoje prejudicada pela presença de criminosos, que muitas vezes usam a separação existente entre via e calçada para se esconder.
| |
As mudanças previstas para a nova Avenida Contorno também vão facilitar a vista da Baía de Todos-os-Santos por parte dos pedestres que passarem na via.
A empresa que ficará responsável pela realização dos serviços da etapa 1 foi contratada no mês de dezembro do ano passado. A instituição escolhida foi o Consórcio Nova Contorno – formado pelas empresas Flex Engenharia, Atl Engenharia e H2 Construções e Serviços – com um investimento de R$ 20,5 milhões.
A segunda etapa da obra prevê a recuperação do asfalto e a instalação de piso intertravado ao longo da avenida. Os trabalhos serão executados pela Liga Engenharia, contratada em fevereiro deste ano. A empresa, vencedora da licitação receberá R$ 5,4 milhões pelo serviço.
O prazo para a finalização da reestruturação da etapa 1 será de cerca de um ano e dois meses, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço, e da etapa 2 será de seis meses.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes