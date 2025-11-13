Obras milionárias na Avenida Contorno já têm prazo para começar

Ao todo, a urbanização terá duas etapas que prosseguirão alinhadas - Foto: Divulgação

As obras de revitalização da Avenida Lafayete Coutinho, popularmente chamada de Contorno, estão previstas para começar em dezembro deste ano, conforme antecipou a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, ao Portal A TARDE.

Ao todo, a urbanização terá duas etapas que prosseguirão alinhadas, conforme antecipou a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) ao Portal.

A primeira parte do projeto, divulgado em primeira mão pelo Portal, prevê o fim da pequena calçada que existe hoje na Contorno, com a instalação de um espaço maior, na mesma altura da pista, além de uma ciclovia. A expectativa é que isso torne mais segura uma caminhada na região, hoje prejudicada pela presença de criminosos, que muitas vezes usam a separação existente entre via e calçada para se esconder.

As mudanças previstas para a nova Avenida Contorno também vão facilitar a vista da Baía de Todos-os-Santos por parte dos pedestres que passarem na via.

A empresa que ficará responsável pela realização dos serviços da etapa 1 foi contratada no mês de dezembro do ano passado. A instituição escolhida foi o Consórcio Nova Contorno – formado pelas empresas Flex Engenharia, Atl Engenharia e H2 Construções e Serviços – com um investimento de R$ 20,5 milhões.

A segunda etapa da obra prevê a recuperação do asfalto e a instalação de piso intertravado ao longo da avenida. Os trabalhos serão executados pela Liga Engenharia, contratada em fevereiro deste ano. A empresa, vencedora da licitação receberá R$ 5,4 milhões pelo serviço.

O prazo para a finalização da reestruturação da etapa 1 será de cerca de um ano e dois meses, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço, e da etapa 2 será de seis meses.