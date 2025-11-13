POLÍTICA
Voto consciente: saiba como checar ficha completa dos candidatos
Primeiro turno das eleições acontece no dia 4 de outubro de 2026
Por Cássio Moreira
Patrimônio completo, histórico e pendências judiciais. Na hora de votar, esses fatores podem pesar na escolha do candidato. Faltando menos de um ano para o primeiro turno das eleições, o Portal A TARDE ensina o passo a passo para que o eleitor saiba como consultar a ficha completa dos postulantes aos cargos no próximo ano.
DivulgaCand
Plataforma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o DivulgaCand concentra todas as informações necessárias sobre os candidatos do pleito vigente, além de armazenar dados desses mesmos postulantes, caso já tenham disputado outras eleições.
Informações presentes na plataforma
O DivulgaCand apresenta informações importantes dos candidatos, tanto a nível pessoal, como estado civil, gênero, raça e naturalidade, como a nível político, como coligação, histórico partidário, cargos ocupados anteriormente, plano de governo registrado na Justiça Eleitoral (documento que precisa ser apresentado para homologação da candidatura) e processos judiciais.
O portal ainda fornece os dados da campanha, como receitas, despesas, doações e suas origens, com possibilidade de acesso às notas fiscais eletrônicas.
Informações
- Eleições
- Bens do candidato
- Propostas
- Certidão
- Processos
Prestação de contas
- Receitas
- Despesas
- Extratos bancários
- Notas fiscais eletrônicas
- Representantes
- Comercialização
- Conciliações bancárias
- Histórico de entregas
Como acessar a plataforma?
O DivulgaCand está disponível para acesso nos navegadores (clique aqui). A plataforma também traz dados das eleições municipais e gerais a partir de 2004, todas atualizadas de maneira constante pelo site.
Eleições 2026
O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Já o segundo turno para cargos executivos deve ocorrer no dia 25 do mesmo mês, seguindo o calendário da Justiça.
