POLÍTICA
POLÍTICA

Voto consciente: saiba como checar ficha completa dos candidatos

Primeiro turno das eleições acontece no dia 4 de outubro de 2026

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

13/11/2025 - 14:58 h
Plataforma DivulgaCand fornece dados dos candidatos
Plataforma DivulgaCand fornece dados dos candidatos

Patrimônio completo, histórico e pendências judiciais. Na hora de votar, esses fatores podem pesar na escolha do candidato. Faltando menos de um ano para o primeiro turno das eleições, o Portal A TARDE ensina o passo a passo para que o eleitor saiba como consultar a ficha completa dos postulantes aos cargos no próximo ano.

DivulgaCand

Plataforma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o DivulgaCand concentra todas as informações necessárias sobre os candidatos do pleito vigente, além de armazenar dados desses mesmos postulantes, caso já tenham disputado outras eleições.

| Foto: Printscreen
| Foto: Printscreen

Informações presentes na plataforma

O DivulgaCand apresenta informações importantes dos candidatos, tanto a nível pessoal, como estado civil, gênero, raça e naturalidade, como a nível político, como coligação, histórico partidário, cargos ocupados anteriormente, plano de governo registrado na Justiça Eleitoral (documento que precisa ser apresentado para homologação da candidatura) e processos judiciais.

| Foto: Printscreen
| Foto: Printscreen

O portal ainda fornece os dados da campanha, como receitas, despesas, doações e suas origens, com possibilidade de acesso às notas fiscais eletrônicas.

Informações

  • Eleições
  • Bens do candidato
  • Propostas
  • Certidão
  • Processos

Prestação de contas

  • Receitas
  • Despesas
  • Extratos bancários
  • Notas fiscais eletrônicas
  • Representantes
  • Comercialização
  • Conciliações bancárias
  • Histórico de entregas

Como acessar a plataforma?

O DivulgaCand está disponível para acesso nos navegadores (clique aqui). A plataforma também traz dados das eleições municipais e gerais a partir de 2004, todas atualizadas de maneira constante pelo site.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Já o segundo turno para cargos executivos deve ocorrer no dia 25 do mesmo mês, seguindo o calendário da Justiça.

x