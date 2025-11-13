Voto consciente: saiba como checar ficha completa dos candidatos

Plataforma DivulgaCand fornece dados dos candidatos - Foto: Antônio Augusto | TSE

Patrimônio completo, histórico e pendências judiciais. Na hora de votar, esses fatores podem pesar na escolha do candidato. Faltando menos de um ano para o primeiro turno das eleições, o Portal A TARDE ensina o passo a passo para que o eleitor saiba como consultar a ficha completa dos postulantes aos cargos no próximo ano.

DivulgaCand

Plataforma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o DivulgaCand concentra todas as informações necessárias sobre os candidatos do pleito vigente, além de armazenar dados desses mesmos postulantes, caso já tenham disputado outras eleições.

| Foto: Printscreen

Informações presentes na plataforma

O DivulgaCand apresenta informações importantes dos candidatos, tanto a nível pessoal, como estado civil, gênero, raça e naturalidade, como a nível político, como coligação, histórico partidário, cargos ocupados anteriormente, plano de governo registrado na Justiça Eleitoral (documento que precisa ser apresentado para homologação da candidatura) e processos judiciais.

| Foto: Printscreen

O portal ainda fornece os dados da campanha, como receitas, despesas, doações e suas origens, com possibilidade de acesso às notas fiscais eletrônicas.

Informações

Eleições

Bens do candidato

Propostas

Certidão

Processos

Prestação de contas

Receitas

Despesas

Extratos bancários

Notas fiscais eletrônicas

Representantes

Comercialização

Conciliações bancárias

Histórico de entregas

Como acessar a plataforma?

O DivulgaCand está disponível para acesso nos navegadores (clique aqui). A plataforma também traz dados das eleições municipais e gerais a partir de 2004, todas atualizadas de maneira constante pelo site.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Já o segundo turno para cargos executivos deve ocorrer no dia 25 do mesmo mês, seguindo o calendário da Justiça.