Guia do Eleitor 2026: saiba o que levar e como votar

Para que esse direito seja exercido de forma plena, é essencial que o eleitor saiba o que levar no dia da votação - Foto: Fernando Frazão/Agência brasil

Mais de 155 milhões de brasileiros devem comparecer às urnas nas eleições de 2026, quando serão escolhidos o presidente da República, governadores dos estados, deputados federais e estaduais, que comandarão o país pelos próximos quatro anos.

Para que esse direito seja exercido de forma plena, é essencial que o eleitor saiba o que levar no dia da votação, a ordem dos votos e como funciona o passo a passo na urna eletrônica.

O que levar na hora de votar?

No dia da votação, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto para comprovar sua identidade. Vale lembrar que não dá para votar sem se identificar e há várias opções aceitas pela Justiça Eleitoral.

Entre os documentos válidos estão:

Carteira de identidade (RG) ou identidade social (para pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista (para homens que prestaram serviço militar);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Aplicativo e-Título, desde que o eleitor tenha cadastrado as digitais e a foto no sistema da Justiça Eleitoral.

Todos esses documentos são aceitos mesmo fora do prazo de validade, o essencial é que estejam legíveis e permitam confirmar sua identidade sem dúvidas.

E um lembrete importante: leve também a sua colinha com os números dos candidatos em quem pretende votar.

Ordem de votação

Nas eleições de 2026, será necessário digitar cinco números na urna eletrônica, nesta ordem:

Deputado Federal – 4 dígitos

– 4 dígitos Deputado Estadual (ou Distrital, no DF) – 5 dígitos

– 5 dígitos Senador – 3 dígitos (se houver duas vagas na mesma eleição, o eleitor vota em dois senadores diferentes)

– 3 dígitos (se houver duas vagas na mesma eleição, o eleitor vota em dois senadores diferentes) Governador – 2 dígitos

– 2 dígitos Presidente da República – 2 dígitos

Ter a colinha em mãos ajuda a votar com mais rapidez e segurança, além de evitar erros na hora de confirmar os votos. Celulares não são permitidos na cabine de votação.

Passo a passo de como votar

Identificação e entrada na cabine: ao chegar à seção, apresente um documento oficial com foto ao mesário. Deixe o celular, tablet e outros aparelhos eletrônicos sobre a mesa e só entre na cabine quando for chamado.

ao chegar à seção, apresente um documento oficial com foto ao mesário. Deixe o celular, tablet e outros aparelhos eletrônicos sobre a mesa e só entre na cabine quando for chamado. Digitando os números: digite os números dos candidatos conforme sua colinha. Depois de cada número, confira na tela a foto, o nome, o número e a sigla do partido.

digite os números dos candidatos conforme sua colinha. Depois de cada número, confira na tela a foto, o nome, o número e a sigla do partido. Confirmar ou corrigir: Se as informações na tela estiverem corretas, aperte CONFIRMA (tecla verde). Se houver erro, aperte CORRIGE (tecla laranja) e digite novamente.

Se as informações na tela estiverem corretas, aperte CONFIRMA (tecla verde). Se houver erro, aperte CORRIGE (tecla laranja) e digite novamente. Voto em branco ou nulo: para votar em branco, pressione BRANCO e depois CONFIRMA. Se digitar um número inexistente e confirmar, o voto será considerado nulo.

para votar em branco, pressione BRANCO e depois CONFIRMA. Se digitar um número inexistente e confirmar, o voto será considerado nulo. Sinal sonoro e finalização: a urna emite um sinal a cada confirmação; ao término de todos os votos, vem um som mais longo e aparece a mensagem FIM.

a urna emite um sinal a cada confirmação; ao término de todos os votos, vem um som mais longo e aparece a mensagem FIM. Saia da cabine, apresente documento ao mesário, receba o comprovante de votação e libere a seção.

