ELEIÇÕES
Guia do Eleitor 2026: saiba o que levar e como votar
Saiba como se preparar para votar com segurança e evitar erros na urna
Por Flávia Requião
Mais de 155 milhões de brasileiros devem comparecer às urnas nas eleições de 2026, quando serão escolhidos o presidente da República, governadores dos estados, deputados federais e estaduais, que comandarão o país pelos próximos quatro anos.
Para que esse direito seja exercido de forma plena, é essencial que o eleitor saiba o que levar no dia da votação, a ordem dos votos e como funciona o passo a passo na urna eletrônica.
Leia Também:
O que levar na hora de votar?
No dia da votação, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto para comprovar sua identidade. Vale lembrar que não dá para votar sem se identificar e há várias opções aceitas pela Justiça Eleitoral.
Entre os documentos válidos estão:
- Carteira de identidade (RG) ou identidade social (para pessoas trans e travestis);
- Passaporte;
- Certificado de reservista (para homens que prestaram serviço militar);
- Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Aplicativo e-Título, desde que o eleitor tenha cadastrado as digitais e a foto no sistema da Justiça Eleitoral.
Todos esses documentos são aceitos mesmo fora do prazo de validade, o essencial é que estejam legíveis e permitam confirmar sua identidade sem dúvidas.
E um lembrete importante: leve também a sua colinha com os números dos candidatos em quem pretende votar.
Ordem de votação
Nas eleições de 2026, será necessário digitar cinco números na urna eletrônica, nesta ordem:
- Deputado Federal – 4 dígitos
- Deputado Estadual (ou Distrital, no DF) – 5 dígitos
- Senador – 3 dígitos (se houver duas vagas na mesma eleição, o eleitor vota em dois senadores diferentes)
- Governador – 2 dígitos
- Presidente da República – 2 dígitos
Ter a colinha em mãos ajuda a votar com mais rapidez e segurança, além de evitar erros na hora de confirmar os votos. Celulares não são permitidos na cabine de votação.
Passo a passo de como votar
- Identificação e entrada na cabine: ao chegar à seção, apresente um documento oficial com foto ao mesário. Deixe o celular, tablet e outros aparelhos eletrônicos sobre a mesa e só entre na cabine quando for chamado.
- Digitando os números: digite os números dos candidatos conforme sua colinha. Depois de cada número, confira na tela a foto, o nome, o número e a sigla do partido.
- Confirmar ou corrigir: Se as informações na tela estiverem corretas, aperte CONFIRMA (tecla verde). Se houver erro, aperte CORRIGE (tecla laranja) e digite novamente.
- Voto em branco ou nulo: para votar em branco, pressione BRANCO e depois CONFIRMA. Se digitar um número inexistente e confirmar, o voto será considerado nulo.
- Sinal sonoro e finalização: a urna emite um sinal a cada confirmação; ao término de todos os votos, vem um som mais longo e aparece a mensagem FIM.
- Saia da cabine, apresente documento ao mesário, receba o comprovante de votação e libere a seção.
Dicas práticas
- Use o simulador de urna do TSE antes da votação para treinar.
- Não há tempo máximo para votar, mas mantenha o processo ágil para não atrasar a fila.
- Mesários não podem auxiliar o voto nem entrar na cabine com o eleitor.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes