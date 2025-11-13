VLT: conclusão da obra entre Paripe e Águas Claras já tem data

O prazo leva em conta o período de 50 meses de obras, contado a partir da assinatura dos contratos em junho de 2024 - Foto: Joá Souza/Govba

O segundo trecho do VLT de Salvador, que vai interligar os bairros de Paripe e Águas Claras, deve ser concluído até agosto de 2028, conforme apuração do Portal A TARDE.

O prazo leva em conta o período de 50 meses de obras, contado a partir da assinatura dos contratos em junho de 2024, marco que deu início efetivo à execução da nova etapa do projeto.

Atualmente, a etapa registra cerca de 28% de avanço físico, segundo informações da CTB (Companhia de Transportes do Estado da Bahia).

Já o Trecho 1, que vai ligar a Ilha de São João à Calçada, será o primeiro a ser concluído. A obra é de responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, formado pelas empresas Alya, Metro e MPE, e possui prazo contratual de 40 meses, com entrega prevista para outubro de 2027.

De acordo com a CTB, o Trecho 1 já registra 43% de avanço nas obras.

Enquanto isso, o Trecho 3 do projeto, que ligará Águas Claras a Piatã, ainda não teve a licitação assinada. No entanto, a partir da oficialização da etapa, começará a contar um prazo de 50 meses para conclusão das obras.

Confira o cronograma completo do VLT:

Dezembro de 2025: chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho).

chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho). Janeiro de 2026: início dos testes do 1º VLT.

início dos testes do 1º VLT. Junho de 2026: primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs; população já poderá visualizar o trem em operação de testes.

primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs; população já poderá visualizar o trem em operação de testes. Dezembro de 2026: 17 composições em Salvador.

17 composições em Salvador. Janeiro de 2027: início da operação comercial do primeiro trem.

início da operação comercial do primeiro trem. Junho de 2027: 26 composições em Salvador.

26 composições em Salvador. Dezembro de 2027: 35 composições em Salvador.

35 composições em Salvador. Março de 2028: todas as 40 composições entregues.

todas as 40 composições entregues. Julho de 2028: conclusão dos testes da frota completa e expectativa de início da operação comercial plena.

Status atual das composições do VLT de Salvador

Ao todo, o VLT de Salvador contará com 40 trens, cada um formado por sete carros divididos em três seções. O envio da 40ª composição para reparos em São Paulo ocorreu em julho deste ano. Atualmente, cinco das sete seções já estão em fase avançada de manutenção. Veja:

1º trem: 100% concluído

100% concluído 2º trem: 40% concluído

40% concluído 3º trem: 34% concluído

34% concluído 4º trem: 15% concluído

15% concluído 5º trem: 13% concluído

Os trens do VLT de Salvador contarão com um sistema de abertura de portas por botão, modelo semelhante ao utilizado em metrôs e veículos leves de outras capitais. Para embarcar, o passageiro precisará apertar um botão localizado ao lado da porta, que será liberado apenas após autorização do condutor.

O modal é do tipo URBOS 100, considerado um dos melhores modelos devido à sua durabilidade, eficiência e conforto. O URBOS 100 foi lançado em 2008 e é fabricado, até hoje, pela CAF. Cada composição é formada por sete vagões, com duas cabines e comportam 400 passageiros.

O VLT chegará à Bahia transportados por carretas. A operação de traslado, que deve durar por volta de quatro dias, custará R$ 11 milhões para os cofres públicos.

Comprados do governo de Mato Grosso em 2024 por R$ 793,7 milhões, que serão pagos pela Bahia em quatro parcelas anuais, os trens do VLT chegaram a Cuiabá em 2014 da Espanha e desde então encontram-se sem uso

Após ser adquirido pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT), o veículo foi enviado para a unidade da CAF em Hortolândia (SP), onde permanece em processo de revisão e adaptações técnicas.

Obras do VLT

Orçado em R$ 5 bilhões, o Veículo Leve é considerado um marco histórico para a mobilidade da capital e da Região Metropolitana (RMS). Com aproximadamente 40 km de extensão e 42 paradas, as obras, autorizadas em junho de 2024, estão sendo realizadas em três trechos.

O sistema será integrado física e operacionalmente a outros modais da cidade, incluindo o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), em dois pontos estratégicos: Águas Claras e Bairro da Paz.