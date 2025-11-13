Menu
Governo articula retorno de ministros para liberar emendas ao orçamento de 2026

Carlos Fávaro, André Fufuca e Celso Sabino retornam temporariamente ao Congresso Nacional

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

13/11/2025 - 12:15 h | Atualizada em 13/11/2025 - 13:01
Ministros foram exonerados para votar em temas de interesse crucial do Executivo
Ministros foram exonerados para votar em temas de interesse crucial do Executivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou temporariamente os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), que retorna ao mandato de senador, Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esporte), ambos deputados. O objetivo foi o de permitir o retorno dos três nomes ao Congresso Nacional para que exerçam as funções em momento estratégico para o governo.

Os ministros foram exonerados por conta do fim do prazo para indicação das emendas parlamentares ao orçamento de 2026, que se encerra nesta quinta-feira, 13.

A exoneração permitiu que os três reassumissem o mandato de congressistas para destinar emendas parlamentares às bases eleitorais, especialmente em relação ao Orçamento da União (LOA).

O ato de articulação política, permite aos congressistas atenderem demandas aos estados e municípios.

A previsão é que os ministros retomem às pastas já na sexta-feira, 14.

