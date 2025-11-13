TEMPORÁRIO
Governo articula retorno de ministros para liberar emendas ao orçamento de 2026
Carlos Fávaro, André Fufuca e Celso Sabino retornam temporariamente ao Congresso Nacional
Por Rodrigo Tardio
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou temporariamente os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), que retorna ao mandato de senador, Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esporte), ambos deputados. O objetivo foi o de permitir o retorno dos três nomes ao Congresso Nacional para que exerçam as funções em momento estratégico para o governo.
Os ministros foram exonerados por conta do fim do prazo para indicação das emendas parlamentares ao orçamento de 2026, que se encerra nesta quinta-feira, 13.
Leia Também:
A exoneração permitiu que os três reassumissem o mandato de congressistas para destinar emendas parlamentares às bases eleitorais, especialmente em relação ao Orçamento da União (LOA).
O ato de articulação política, permite aos congressistas atenderem demandas aos estados e municípios.
A previsão é que os ministros retomem às pastas já na sexta-feira, 14.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes