Lula exonera três ministros; saiba o motivo

Lula exonera três ministros do governo - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou, nesta terça-feira, 3, os ministros do Turismo, Celso Sabino (União Brasil); dos Esportes, André Fufuca (PP); e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD). As saídas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Os três ministros, entretanto, devem voltar aos seus postos. Antes disso, os três vão reassumir de forma temporária seus mandatos na Câmara dos Deputados nas próximas semanas. O retorno às atividades parlamentares é uma estratégia para a votação da PEC do Corte de Gastos.

A PEC foi enviada para o Congresso Nacional na segunda, 2, e tem como objetivo garantir a economia de R$ 70 bilhões nos próximos anos. A expectativa do governo é de que o texto seja colocado em votação até o final de 2024, antes do recesso parlamentar.