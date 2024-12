Congresso pode travar 'pacote de Haddad' por causa de emendas

Pacote de Haddad corre risco de não ser votado em 2024 - Foto: Washington Costa | MF

Lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado entendem que a aprovação do pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), depende da liberação das emendas parlamentares bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia mais

>> Governo e Congresso esperam votar corte de gastos ainda neste ano

>> Fernando Haddad anuncia pacote fiscal; veja as mudanças

>> Fernando Haddad não descarta novo corte de gastos

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, os políticos acreditam que, caso as emendas não sejam descongeladas, nenhum projeto do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será votado e aprovado pelo Congresso até o final do ano. Os recursos foram suspensos por Flávio Dino, ministro da Corte.

Ainda de acordo com a publicação, parlamentares acreditam em uma 'dobradinha' entre o governo e o Judiciário no tema. Na quarta-feira, 27, antes de Haddad fazer o pronunciamento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), disse acreditar que a aprovação do pacote seja de maior interesse do que outros temas.

"Esse é um tema [emendas] que está sendo tratado numa esfera, espero que isso seja solucionado e, qualquer que seja o encaminhamento, não acredito que haverá interferência na pauta principal do Congresso porque essa pauta é de interesse do Brasil e não de interesse menor", afirmou.