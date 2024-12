Fernando Haddad não descarta novo corte de gastos

Ministro Fernando Haddad fala em novos cortes - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou, nesta quinta-feira, 28, que não descarta novos cortes de gastos. A declaração ocorreu após o anúncio do pacote fiscal, que tem previsão de economia de R$ 70 bilhões.

Haddad disse que as novas mudanças só acontecerão se tiver necessidade. Para isso, ele prometeu conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“São passos muito importantes esses que estão sendo dados. E, se precisarem outros, e certamente vai haver necessidade, nós vamos estar aqui para voltar à mesa do presidente com as nossas ideias e sintonizar as nossas ações em torno desse projeto”, afirmou Haddad.

O ministro apresentou, durante pronunciamento em rede nacional, medidas em diversos setores econômicos. Entre os pontos, estão alterações no reajuste do salário mínimo e do abono, e um pente-fino nos benefícios sociais.