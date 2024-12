Lula elogia pacote fiscal de Haddad: "Justiça social"

Haddad anunciou pacote nesta quarta-feira, 27 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou, nesta quinta-feira, 28, o pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com cortes de gastos que devem gerar uma economia de até R$ 70 bilhões.

Lula afirmou também acreditar na aprovação do texto no Congresso Nacional, e disse que as medidas serão necessárias para garantir justiça e inclusão social para os mais pobres.

"[O pacote] é uma coisa muito tranquila, que vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai discutir, e no momento certo, a gente vai conseguir aprovar para que esse país continue sendo um país de muita inclusão social, de muita justiça social, para que a gente possa dar ao povo brasileiro o direito de viver com uma certa dignidade nesse país", afirmou Lula.