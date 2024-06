Avenida Contorno terá ciclovia e calçada no nível da pista; veja fotos

Hoje, pistas da Contorno são separadas da Calçada por uma mureta; isso deve mudar em breve - Foto: Alex Oliveira | Setur Bahia

A Avenida Lafayete Coutinho, mais conhecida como Contorno, é considerada uma das mais bonitas de Salvador. Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, ela liga o Vale do Canela ao Comércio, passando com um elevado por cima da comunidade da Gamboa e do tradicional Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

Agora, a Contorno deve passar por uma ampla reforma, pensada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) para modernizar a avenida, mas também facilitar a circulação de pessoas na região. A ideia é aproveitar o potencial turístico da região e dar à população de Salvador mais um espaço público para o lazer.

O projeto prevê o fim da pequena calçada que existe hoje na Contorno, com a instalação de um espaço maior, na mesma altura da pista, além de uma ciclovia. A expectativa é que isso torne mais segura uma caminhada na região, hoje prejudicada pela presença de criminosos, que muitas vezes usam a separação existente entre via e calçada para se esconder.

Na avaliação da prefeitura de Salvador, as mudanças previstas para a nova Avenida Contorno também vão facilitar a vista da Baía de Todos-os-Santos por parte dos pedestres que passarem na via.

As obras devem ser iniciadas logo após o término das intervenções também realizadas pela prefeitura na Rua da Conceição da Praia e na Rua Manoel Vitorino, ambas nas proximidades da Contorno. A gestão municipal espera que a nova Lafayete Coutinho possa ser entregue até meados de 2025.

Confira abaixo as imagens do projeto, obtidas pelo Portal A TARDE.

Espaços públicos devem ser criados na Avenida Contorno, voltado ao lazer de moradores e turistas | Foto: Fundação Mário Leal Ferreira

Mureta deixará de existir e calçada ficará no mesmo nível da pista | Foto: Fundação Mário Leal Ferreira

Contorno tem trecho elevado logo acima do MAM e da comunidade da Gamboa | Foto: Fundação Mário Leal Ferreira