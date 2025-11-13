Prefeitura libera Bíblia como apoio didático nas escolas de Salvador

Norma prevê uso do livro em projetos escolares sem caráter religioso ou obrigatório - Foto: Ilustrativa | Pixabay

A Prefeitura de Salvador passou a permitir o uso da Bíblia Sagrada como material paradidático nas escolas públicas e privadas da cidade. A medida, proposta pelo Legislativo municipal, foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e oficializada na edição de quarta-feira, 12, do Diário Oficial do Município.

A nova legislação abre espaço para que o conteúdo bíblico seja trabalhado em sala de aula sob perspectivas culturais, históricas, geográficas e arqueológicas, servindo como suporte em atividades pedagógicas. A norma prevê que narrativas presentes na obra poderão contribuir para projetos desenvolvidos em áreas como História, Literatura, Artes, Filosofia e Ensino Religioso, além de outras ações complementares ligadas a esses campos.

O texto também reforça que a participação dos estudantes nessas atividades será opcional, assegurando a liberdade religiosa conforme garantido pela Constituição Federal. Cabe ao Poder Executivo a definição das diretrizes, critérios e estratégias para colocar a lei em prática nas unidades de ensino. As despesas necessárias para a implementação serão cobertas por recursos do orçamento municipal, com possibilidade de suplementação.

A proposta destaca ainda que a Bíblia pode funcionar como instrumento de apoio em diferentes disciplinas, "explorando o conteúdo cultural, histórico, geográfico e arqueológico presente na obra".