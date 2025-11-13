Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Prefeitura libera Bíblia como apoio didático nas escolas de Salvador

Poder Executivo definirá diretrizes para aplicação da lei na rede de ensino

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 18:37 h
Norma prevê uso do livro em projetos escolares sem caráter religioso ou obrigatório
Norma prevê uso do livro em projetos escolares sem caráter religioso ou obrigatório -

A Prefeitura de Salvador passou a permitir o uso da Bíblia Sagrada como material paradidático nas escolas públicas e privadas da cidade. A medida, proposta pelo Legislativo municipal, foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e oficializada na edição de quarta-feira, 12, do Diário Oficial do Município.

A nova legislação abre espaço para que o conteúdo bíblico seja trabalhado em sala de aula sob perspectivas culturais, históricas, geográficas e arqueológicas, servindo como suporte em atividades pedagógicas. A norma prevê que narrativas presentes na obra poderão contribuir para projetos desenvolvidos em áreas como História, Literatura, Artes, Filosofia e Ensino Religioso, além de outras ações complementares ligadas a esses campos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

De olho em 2026, Jerônimo se reúne com bancadas do PP e PSB
Com Projeto Antifacção travado, Derrite janta com Lira e Cunha
Primeira Turma do STF torna ex-assessor de Moraes réu no TSE

O texto também reforça que a participação dos estudantes nessas atividades será opcional, assegurando a liberdade religiosa conforme garantido pela Constituição Federal. Cabe ao Poder Executivo a definição das diretrizes, critérios e estratégias para colocar a lei em prática nas unidades de ensino. As despesas necessárias para a implementação serão cobertas por recursos do orçamento municipal, com possibilidade de suplementação.

A proposta destaca ainda que a Bíblia pode funcionar como instrumento de apoio em diferentes disciplinas, "explorando o conteúdo cultural, histórico, geográfico e arqueológico presente na obra".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bíblia Sagrada Educação Legislação municipal liberdade religiosa Material Paradidático Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Norma prevê uso do livro em projetos escolares sem caráter religioso ou obrigatório
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Norma prevê uso do livro em projetos escolares sem caráter religioso ou obrigatório
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Norma prevê uso do livro em projetos escolares sem caráter religioso ou obrigatório
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Norma prevê uso do livro em projetos escolares sem caráter religioso ou obrigatório
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x