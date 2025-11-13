Menu
Primeira Turma do STF torna ex-assessor de Moraes réu no TSE

Eduardo Tagliaferro é acusado de agir contra a legitimidade do processo eleitoral e atuar para prejudicar as investigações antidemocráticas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/11/2025 - 16:01 h
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, tornar réu o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação encerrou com o voto da ministra Cármen Lúcia nesta quinta-feira, 13.

Ele é acusado de agir contra a legitimidade do processo eleitoral, além de ajudar a prejudicar as investigações dos atos antidemocráticos.

A Procuradoria-Geral da República denunciou Tagliaferro por diversos pontos, sendo eles:

  • violação de sigilo funcional;
  • coação no curso do processo;
  • obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Tagliaferro está na Itália, onde o Brasil iniciou um processo de extradição contra o mesmo.

Julgamento segue

Por mais que todos os ministros da Primeira Turma já tenham votado no plenário virtual, o julgamento vai seguir até esta sexta-feira, 14, no sistema eletrônico.

Além de Cármen Lúcia, votaram pelo recebimento da denúncia os ministros: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

