POLÍTICA
Primeira Turma do STF torna ex-assessor de Moraes réu no TSE
Eduardo Tagliaferro é acusado de agir contra a legitimidade do processo eleitoral e atuar para prejudicar as investigações antidemocráticas
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, tornar réu o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação encerrou com o voto da ministra Cármen Lúcia nesta quinta-feira, 13.
Ele é acusado de agir contra a legitimidade do processo eleitoral, além de ajudar a prejudicar as investigações dos atos antidemocráticos.
A Procuradoria-Geral da República denunciou Tagliaferro por diversos pontos, sendo eles:
- violação de sigilo funcional;
- coação no curso do processo;
- obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Tagliaferro está na Itália, onde o Brasil iniciou um processo de extradição contra o mesmo.
Leia Também:
Julgamento segue
Por mais que todos os ministros da Primeira Turma já tenham votado no plenário virtual, o julgamento vai seguir até esta sexta-feira, 14, no sistema eletrônico.
Além de Cármen Lúcia, votaram pelo recebimento da denúncia os ministros: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes