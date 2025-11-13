Estudante cai de micro-ônibus em movimento ao retornar para casa

Menina caiu após porta traseira do micro-ônibus se abrir - Foto: Reprodução Giro Ipiaú

Um instante de descuido quase transforma a volta para casa de uma estudante, de 16 anos, em uma tragédia, no final da manhã, desta quinta-feira, 13, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Ipiaú, cidade do sul da Bahia. Ela caiu após a porta traseira do micro-ônibus onde estava se abrir inesperadamente.

Moradora do distrito de Córrego de Pedras, a garota estava na companhia de alguns colegas, por volta das 11h40, quando acidente aconteceu. Segundo testemunhas, ela estava encostada na porta do veículo.

A adolescente, que é aluna do Complexo Integrado de Educação de Ipiaú, unidade da Rede Estadual, teve apenas ferimentos leves e foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Algumas professoras também estavam no veículo e acolheram a garota. Órgãos competentes vão apurar as circunstâncias do acidente. Com informações do Giro Ipiaú.