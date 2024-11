Garota de 12 anos morre ao ser atropelada após descer de ônibus na Bahia

O condutor do veículo que atropelou a adolescente permaneceu no local para prestar socorro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma tragédia abalou a cidade de Remanso, na noite de terça-feira, 29, no norte da Bahia: a jovem Analice Santos Rodrigues, de 12 anos, morreu atropelada ao tentar atravessar a BR-235, depois de descer do ônibus escolar que a levava para casa. A estudante, que frequentava o Colégio Municipal Ruy Barbosa, residia na comunidade rural Sítio Pajeú.

Segundo a prefeitura de Remanso, a comunidade Sítio Pajeú costuma ser atendida por uma van escolar específica. Contudo, o serviço não foi disponibilizado naquele dia, e Analice e outros alunos foram transportados por um ônibus escolar destinado à comunidade de Lajes.

A Secretaria de Educação informou que, por orientação, o motorista do ônibus só poderia deixar em casa os estudantes que normalmente utilizam aquele trajeto. Por conta disso, Analice teve que desembarcar em um ponto próximo à ponte do povoado de Lajes, precisando atravessar a BR-235 sozinha, situação que levou ao acidente fatal.

O condutor do veículo que atropelou a adolescente permaneceu no local para prestar socorro, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a menina já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A Polícia Civil abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente e entender a ausência do transporte regular.