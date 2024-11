Mulher tem surto, entra no Planalto pelada e pede para falar com Lula

Ela foi encaminhada para o Hospital de Base - Foto: Reprodução

Uma mulher entrou pelada no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 30, pedindo para falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela aparentava estar em surto.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, ela ficou pelada após passar pela guarita do Planalto e pelo detector de metais. A mulher, cuja identidade não foi revelada, tentou acessar o prédio onde Lula trabalha. Ela foi contida por seguranças na recepção e encaminhada para atendimento pelo Corpo de Bombeiros. Ela vai ser levada para o Hospital de Base, em Brasília.

Assista: