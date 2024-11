NuCel: Nubank anuncia serviço de planos de telefonia pré-pago, confira

Mesmo sem data de início da operação, clientes interessados já podem se cadastrar via aplicativo - Foto: Divulgação | Nubank

Em lançamento nesta terça-feira, 30, o banco digital Nubank anunciou ontem o próprio serviço de telefonia celular. O anúncio, feito em São Paulo, fez as ações alcançarem valor recorde durante a sessão, de US$15,97 (mais de R$90,00), de acordo com informações publicadas em matéria do jornal O GLOBO.

O Nubank faz parte agora, junto a 145 empresas como Carrefour, Correios, Magazine Luiza e Banco Inter, da operação de serviço de telecomunicações no Brasil por meio de operações móveis virtuais (MVNOs, na sigla em inglês).

Nesse sistema, as companhias alugam a rede de operadoras como Vivo, Claro e TIM para oferecer o serviço de internet e ligações móveis.

O banco digital irá utilizar a infraestrutura da rede da Claro para operar a telefonia celular virtual. Ao longo dos próximos meses, o serviço irá oferecer planos pré-pagos de R$45 (com 15GB de internet) a R$75 mensais (com 35GB) aos clientes.

Anunciada e nomeada de NuCel, a entrada do serviço aproveita o momento em que o segmento cresce constantemente.

De acordo com dados da consultoria Teleco, baseados em informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entre 2019 e agosto deste ano, o número de linhas passou de 1,203 milhão para 5,891 milhões.

O objetivo da empresa é gerar benefícios para sua própria base, que soma 95 milhões de clientes no Brasil, e permite que eles tenham acesso a investimentos com rendimento de 120% do CDI, por exemplo, além de internet extra em caso de uso total da franquia de dados.

Leia também:

>> Índice Geral de Preços sobe 1,52% em outubro, diz FGV

De acordo com o sócio da consultoria Teleco, Eduardo Tude, a entrada de novas empresas tem como objetivo aumentar o volume de serviços oferecidos para sua base de usuários.

Neste primeiro momento, o NuCel estará disponível apenas para quem usa aparelhos com eSIM, a versão virtual do chip. O pagamento será feito via cartão de crédito do próprio banco.

Segundo o Nubank, o NuCel terá cobertura de 93% do território nacional e conexão 5G. Ainda não há uma data para o início da operação, mas os clientes interessados já podem se cadastrar via aplicativo.

Segundo Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, o serviço traz ainda mais benefícios e ganhos na integração de ofertas ao cliente. O aplicativo ainda pode sugerir opções mais econômicas ou mais completas.

No fim do pregão desta terça, os papéis, negociados na Bolsa de Nova York, fecharam em alta de 1,23%. O banco já vale US$74,14 bilhões (o equivalente a cerca de R$400 bilhões de reais), o que faz dele o primeiro na América Latina.