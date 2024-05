Nubank ultrapassa 100 milhões de clientes e compete com Santander | A TARDE

O Nubank deve anunciar na próxima semana que atingiu a meta de 100 milhões de clientes. Com o marco, a instituição financeira alcançou um lucro de cerca de US$ 1,2 bilhão em 2023 na operação de Brasil, México e Colômbia e compete ao lado do Santander, quinto maior banco do país.

A maioria dos clientes do Nubank são do Brasil - quase 90% do total. Segundo informações da coluna do Painel S.A, para competir com o Nubank, o banco espanhol passou por uma estratégia comercial, lançando um pacote de produtos e serviços.

O Santander oferece para clientes que ganham até R$ 4 mil por mês cartão de crédito sem taxas "para sempre", e dez dias sem juros na conta corrente. Além disso, também são oferecidas vantagens para alta renda.

Entre o último trimestre de 2022 e o de 2023, as compras pelo Ultravioleta, cartão black do Nubank, passaram de US$ 500 milhões para US$ 1,1 bilhão. O banco digital fez estratégias para acelerar crédito com e sem garantia. No mesmo período considerado, os empréstimos saltaram de US$ 900 milhões para US$ 2 bilhões.

