Foragido nos EUA, Allan dos Santos vira motorista de aplicativo

Allan está foragido desde 2021 - Foto: Alessandro Dantas | Ag. Senado

Allan dos Santos, blogueiro apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que mora nos Estados Unidos, usou as redes sociais para mostrar que está trabalhando como motorista de aplicativo em Orlando. No vídeo, ele falou sobre sua nova profissão e convidou seguidores para viajar com ele.

Leia mais:

>>Moraes rejeita pedido de desbloqueio de Allan dos Santos no X

>>Itamaraty cancela passaporte de Allan dos Santos, que mora nos EUA

>>Blogueiro Allan dos Santos é condenado a indenizar roteirista

>>Blogueiro bolsonarista divulgou número de Moraes em live

Allan está foragido desde 2021, quando o ministro do Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão contra ele nas investigações do inquérito das milícias digitais. A Justiça americana negou o pedido de extradição.

No vídeo, Allan dos Santos disse que está gostando da nova função. “Agora sou motorista de aplicativo e estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordo com criminosos”, falou Allan.

Nesta terça-feira (29/10), o blogueiro postou vídeo dentro de um carro dançado, em que mostra como são as suas viagens.

Veja vídeo: